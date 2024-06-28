Türkiye Süleyman Soylu'nun döneminde girdiği gri listeden çıktı. İbrahim Haskoloğlu'ndan manidar paylaşım

Türkiye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevde olduğu dönemde uluslararası alanda endişe uyandıran ve yakın takibe alınan ülkeler arasına giren Gri Liste'den çıkış yaptı.

Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gri Liste'den çıkılmasının ardından sosyal medya üzerinden teşekkür mesajları yayınladılar.

Şimşek ve Yerlikaya'nın mesajları dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, özellikle organize suç örgütleri ve kara para aklama faaliyetleriyle mücadeledeki kararlılığın devam edeceğini vurguladı.

Yerlikaya'nın açıklaması, Türkiye'nin bu tür suçlarla mücadelede uluslararası standartlara uyum sağlama ve etkin önlemler alma konusundaki sürdürülebilir çabalarını yansıttı.

Bu durum, ülkenin finansal sistemine olan güveni artırma ve uluslararası iş birliğini güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak yorumlandı.

Ali Yerlikaya ve Mehmet Şimşek'in açıklamalarını paylaşan İbrahim Haskoloğlu'un tweeti şu şekilde:

NE OLMUŞTU?

Singapur'da düzenlenen Gri Liste toplantısında bulunan Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye'nin üç yıl sonra Gri Liste'den çıkış yaptığını sosyal medya üzerinden "Başardık" ifadesiyle duyurmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı olarak Şimşek, Finansal Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Gri Liste değerlendirmesinin ele alındığı toplantı için Singapur'a gitmişti.

Türkiye'nin merakla beklediği bu müjdeli haber, Bakan Şimşek'in kişisel sosyal medya hesabından verilmişti.

Şimşek'in bu paylaşımının hemen ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı da Gri Liste ile ilgili resmi bir açıklama yaptı.