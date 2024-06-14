Süleyman Soylu Devlet Bahçeli’ye desteğe koştu! Cumhur İttifakı karıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süleyman Soylu Devlet Bahçeli’ye desteğe koştu! Cumhur İttifakı karıştı

İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, son günlerdeki Cumhur İttifakı içindeki gerilimin ardından Bahçeli ve Erdoğan’a destek mesajı yayınlandı.

CHP lideri Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan arasında ‘normalleşme’ adı verilen bir süreç başlamıştı. Süreçle beraber iktidardan bazı adımlar geldi.

Bu adımlardan sonuncusu Ankara’da suikast sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in önce Özel, sonra da Erdoğan’la görüşmesi oldu. Bunun üzerine Bahçeli, paylaştığı yazılı açıklamada sitem dolu mesajlar vermişti.

Bahçeli’nin bu çıkışından sonra AKP cephesi jet hızıyla “İttifak sürecek” mesajı paylaşmıştı.

SOYLU’DAN BAHÇELİ’YE DESTEK

Soylu’dan da konuya ilişkin benzer açıklama geldi:

“Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmen Beyi Büyüğümüz MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli tarih inşa ediyorlar. Cumhur İttifakı tüm unsurlarıyla; Selçukludur, Osmanlıdır… Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisidir. Değerleri her gün bozulan dünyanın vicdanıdır.

Milli manevi varlığımızı ve birliğimizi geçmişimize sadakat, geleceğimize olan sorumluluğumuzla sahiplenmektedir. Cumhur İttifakı, Türkiye Yüzyılını gelecek yüzyıllara Türk’ün onurlu asrı olarak emanet edecektir. Allah bizimle beraberdir.”

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