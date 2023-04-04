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Dükkan basıp yanlış kişiyi kaçırdılar

Sultangazi'de filmleri aratmayan olayda, telefon satılan bir dükkana giren maskeli ve silahlı şahıslar, yanlış kişiyi kaçırdıkları anlayınca tekrar geri getirip bıraktı. İş yeri sahibinin kaçırıldığı o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 17:35
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Sultangazi'de yanlış kişiyi kaçırdılar, getirip geri bıraktılar

Dükkan basıp yanlış kişiyi kaçırdılar
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(İHA) Olay, 1 Nisan günü saat 22.00 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cep telefonu satan dükkana gelen maskeli ve ellerinde silah bulunan 6 şüpheli ilk önce iş yeri sahibini sordu.

Neye uğradığını şaşıran şahıs, iş yeri sahibinin kendisi olduğunu söyleyince silah zoru ile bir araca bindirip kaçırıldı. Bir süre sonra isim benzerliği nedeniyle yanlış kişiyi kaçırdıklarını anlayan saldırganlar, adamı tekrar iş yerine getirip geri bıraktı.

Yaşanan olayı anlatan iş yeri sahibi Şehmus Kılıç, "O akşam ben dükkandayken saat 22.00 civarı içeriye 5,6 kişi geldi. Maskeli şahıslar içeriye girdikleri gibi 'Şehmus kim?' dediler. Kendim olduğumu söyledim, o ara içeriye girdiler. Beni aldılar, çıktık. Herhangi bir sorun da yaşamadık. Gittiğim yerde konuştuk.

Görüntü izledim. Görüntüdeki kişinin benim olmadığımı anladılar. Sonra beni bıraktılar. Olay bundan ibaret. Herhangi bir sorunumuz yok. 

Şikayetçi de değilim, herhangi bir darp da yok. Sorun yok yani, arkadaşlar da zaten olayın farkına vardılar. Herhangi bir sorun da yaşamadık zaten, arabada da yaşamadık.

Gittiğim yerde de yaşamadım. Aynı şekilde de arabaya bindirdiler. Dükkana yakın bir yerde bıraktılar gittiler" dedi.
İş yeri sahibinin kaçırıldığı o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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