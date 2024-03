Süper Lig yayın gelirlerinden kim ne kadar pay alacak? 182 milyon doların nasıl dağıtılacağı ortaya çıktı

beIN Media Group, Süper Lig ve 1. Lig’in yayın haklarını 182 milyon dolarlık bir teklifle aldı.

Bu paranın yarısı güncel kura göre, diğer yarısı ise 31,3 liralık sabit kura göre ödenecek. İhalenin koşullarına göre, yayıncı, taahhüt ettiği 182 milyon doların yarısını, yani 91 milyon dolarını güncel kur üzerinden ödemek zorunda. Kalan 91 milyon dolarlık kısım ise, teklifin verildiği 2 Mart 2024 tarihindeki 31,3 liralık kur üzerinden hesaplanacak.

Sözleşmeye göre, Kasım 2024’te sezon içinde 10 milyon dolarlık bir taksit ödenecek. Bu taksitin 5 milyon doları güncel kur, 5 milyon doları ise 31,3 liralık kur ile ödenecek. Sabitlenen 31,3 liralık kur, bir sonraki sezon enflasyona göre arttırılacak.

Yayın geliri 182 milyon dolara çıkan yeni ihalede, bu paranın takımlar, federasyon ve alt lig arasında nasıl bölüşüleceğine Kulüpler Birliği karar verecek. Son 7 sezonda yayın gelirlerinde göre önce federasyona yüzde 4 ve alt liglere yüzde 18 ayrılıyordu. Geri kalan paranın yüzde 37’si Süper Lig takımlarına katılım parası olarak eşit olarak, yüzde 46’sı takımların performansına göre, yüzde 11’i geçmişte şampiyon olan kulüpler arasında, yüzde 6’sı da sezon sonunda ilk 6’ya giren takımlar arasında dağıtılıyordu.

Kulüpler Birliği, yayın gelirinin dağılımında bir değişiklik yapmazsa takımların geliri yüzde 113 ila 141 arasında artacak. Süper Lig takımlarının her biri, yeni sezonda döviz kuru sabit kalsa bile katılım parası olarak en az 86,5 milyon lira alacak. Takımlar her galibiyet için 5,98 milyon lira, her beraberlik için ise 2,99 milyon lira kazanacak. Geçmişte şampiyon olan kulüpler, her şampiyonluk başına 7,18 milyon lira ödül alacak. Sezon sonunda şampiyon olan takımın primi ise 86 milyon lira olacak. 2024-25 sezonunda Süper Lig’de 19 takım mücadele edecek.

Takımların alacağı minimum yayın geliri payları ve bu sezonla (2023-24) olan farkları şöyle: