Ferdi Kadıoğlu yaktı geçti. Sarışın güzel sevgilisiyle göğsünü gere gere poz verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Ferdi Kadıoğlu yaktı geçti. Sarışın güzel sevgilisiyle göğsünü gere gere poz verdi
Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu ödül törenine güzel sevgilisiyle katıldı, görenler "Maşallah" dedi.

Son yıllarda ortaya koyduğu futbolla Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline gelen Ferdi Kadıoğlu saha içi ve saha dışındaki tavırlarıyla da tam bir örnek sporcu.

Özel hayatında uzun süredir Sera Vrij ile birlikte olan Ferdi, davetlere de güzel sevgilisiyle katılıyor.

Ferdi Kadıoğlu bu akşam 1907 ÜNİFEB'in düzenlediği "Aydınlık Gelecek Ödülleri" töreninde yine Sera Vrij ile birlikte boy gösterdi.

Güzel sevgilisini koluna takıp göğsünü gere gere objektiflere poz veren 24 yaşındaki futbolcuyu görenler "Maşallah" dedi.

Ferdi Kadıoğlu gecede "Yılın Erkek Futbolcusu" ödülüne layık görüldü. Ferdi Kadıoğlu'na ödülünü Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki takdim etti.

Ferdi'nin sevgilisi Sera Vrij de Ferdi'nin ödül kazandığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Görüntüler binlerce beğeni aldı.

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