A Milli Takım Hollanda'yı 7-3 mağlup etti

Kaynak: Haber Merkezi / AA
A Milli Takım Hollanda'yı 7-3 mağlup etti
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları’nda A Milli Erkek Futsal Takımı Hollanda karşısında galip geldi.

Erzurum’da gerçekleşen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları’nda (Deaflympics) Türkiye Erkek Futsal Milli Takımı, A Grubu’ndaki ikinci maçta Hollanda’yı 7-3 mağlup etti.

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Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu’nda yapılan mücadeleyi 7-3 kazanan milliler, gruptaki ilk galibiyetlerini aldılar.

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Gruptaki son karşılaşmalar öncesinde İran 6 puanla liderliğini sürdürürken, 3 puanı bulunan İtalya Türkiye'nin önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta son sırada yer alan Hollanda'nın ise puanı bulunmuyor. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar doğrudan üst gruba yükselecek.

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