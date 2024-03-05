Süper Lig şampiyonunu açıkladı. Tarihi bir puana ulaşacak

Avrupa’nın en büyük futbol veri analiz sitesi Euro Club Index Süper Lig’de sezon sonu 1. Lig’e düşecek takımları ve şampiyonu açıkladı.

Süper Lig’de son olarak oynanan Beşiktaş-Galatasaray ve Hatayspor-Fenerbahçe maçlarından sonra yapılan analize göre şampiyon olacak takım 100 puana ulaşarak ipi göğüsleyecek.

İşte Euro Club Index'e göre küme düşecek takımlar:

20 - İstanbulspor 20 puan

19 - Pendikspor 37 puan

18 - Hatayspor 40 puan

17 - Fatih Karagümrük 42

Yapılan analizlere göre bu sezon Süper Lig'e veda edecek takımlar İstanbulspor Pendikspor Hatayspor ve Fatih Karagümrük

Süper Lig'i ilk 5'te bitirecek takımlar:

5 - Başakşehir 56 puan

4 - Trabzonspor 65 puan

3 - Beşiktaş 66 puan

2 - Fenerbahçe 97 puan

1 - Galatasaray 100 puan

Öte yandan Euro Club Index yaptığı analizler sonucu Galatasaray'ın 100 puanla şampiyon olacağını Fenerbahçe'nin ise 3 puan farkla 2. sırada olacağını açıkladı.