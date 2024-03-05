Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Video, TFF'nin resmi YouTube hesabı üzerinden paylaşıldı.

TFF'nin yayınladığı videoda özellikle Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR kayıtları dikkat çekti.

Paylaşılan videoda Omar Colley'in Galatasaraylı Barış Alper'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart almasına sebep olan VAR kayıtları açıklandı.

Omar Colley'in müdahalesi sonrası yıldız futbolcuya sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR hakemi Koray Gençerler'in uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Halil Umut Meler sarı kartı iptal edip kırmızı kart gösterdi.

O sırada VAR ve Halil Umut Meler arasında geçen konuşma ise şöyle:

Halil Umut Meler: "Sol ayak geliyor değil mi?"

VAR: "Evet ayak gergin."

Halil Umut Meler: "Bir açı daha ver bana. Evet, 6 numara ciddi faullü oyundan dolayı sarı kartı iptal edip kırmızı kart gösteriyorum."