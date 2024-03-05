Avrupa'nın en zavallı 6. ligiyiz. Türk futbolunu bu hale düşürenler utansın. Takım kayırmaların hakem kararlarının sonucu bu

Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa'nın en zavallı 6. ligiyiz. Türk futbolunu bu hale düşürenler utansın. Takım kayırmaların hakem kararlarının sonucu bu
Avrupa'nın 10 büyük liginde yayın gelirleri belli olurken, Süper Lig'in konumu büyük dikkat çekti.

10 büyük ligin yayın gelirleri belli oldu.

Süper Lig'in yayın geliri, beIN SPORTS ile yaptığı 182 milyon dolarlık anlaşma sonrası futbolseverler tarafından merak ediliyordu.

İşte Avrupa'nın 10 büyük ligindeki güncel yayın gelirleri ve Türkiye'nin konumu;

1- Premier Lig (İngiltere) 1 milyar 900 milyon Euro
2- Bundesliga (Almanya) 1.08 milyar Euro
3- La Liga (İspanya) 990 milyon Euro
4- Serie A (İtalya) 840 milyon Euro
5- Ligue 1 (Fransa) 582 milyon Euro
6- SÜPER LİG (Türkiye) 168 milyon Euro
7- Primeira Liga (Portekiz) 160 milyon Euro
8- Eredivise (Hollanda) 105 milyon Euro
9- Jupiler Pro (Belçika) 103 milyon Euro
10- Premiership (Belçika) 29 milyon Euro

ARADAKİ FARK BÜYÜK
Ortaya çıkan bu tabloda Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi arasında büyük fark olduğu görüldü.

Futbolseverler tabloya, 'Türk futbolunu bu hale düşürenler utansın' 'Yazıklar olsun' 'Hakem kararları ve takım kayırmaların sonucu bu' tarzında yorumlar yaptı.

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