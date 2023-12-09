İptal edilen goller ve kırmızı kart. 45 dakika eksik oynayan Antalyaspor evinde Karagümrük'ü devirdi

5 maçtır kaybetmeyen, yükselen formunu sürdürmek isteyen Antalyaspor, evinde Karagümrük'ü ağırladı.

Karagümrük ise son 6 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı.

Ön alan baskısı ile başlayan Antalyaspor, oyunun kontrolünü eline alarak başladı maça.

İLK GOL ERKEN GELDİ!

Ev sahibi, defans oyuncularının işbirliği ile 1-0 öne geçti. Uzaklaşamayan serbest vuruşta Ömer Toprak kafayla topu içeri çevirince top Veysel Sarı'nın önünde kalıd ve yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

7. dakikada kaptanıyla öne geçen Antalyaspor, golü erken buldu. Veysel Sarı, bu sezon ilk gol sevincini yaşadı.

13 DAKİKADA İŞ BİTTİ!

Hakem atışında hızlı davranan ev sahibi, bir anda geliştirdiği atakta golü buldu. Buksa'nın vuruşu, süzüle süzüle ağlara gitti ve kaleci Dituro sadece topu izleyebildi.

Daha 15 dakika dolmadan gelen iki gol, Antalyaspor'u büyük ölçüde rahatlattı.

GÜVEN YALÇIN'DAN ŞAHANE GOL

İki ekibin karşılıklı yaptığı top kayıpları nedeniyle oyun kurmakta zorlandığı dakikalarda Güven Yalçın'dan harika bir gol geldi.

Yapılan ortayı iyi kontrol eden Güven, topu havaya kaldırdı ve rövaşataya kalkarak harika bir vuruşla topu filelere yolladı.

Tek başına şahane işler yapan Güven'in golü incelendi ve hakem gol kararını verdi.

Gol geçersiz olsaydı bu şahane gole yazık olurdu.

ERDAL RAKİP ANTALYASPOR'U ZORA SOKTU

İlk yarının son bölümünde Erdal Rakip'in yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart çıktı.

Hakem Çağdaş Altay, ilk önce sarı kartını çıkarmıştı ancak VAR'dan izleme tavsiyesi sonrası direkt kırmızı kart çıktı.

Karar kesinlikle doğru. Shukurov'un bacağına sert bir hareket yaptı Erdal Rakip.

45+3'te gelen bu kırmızı sonrası Antalyaspor zora girdi.

Karagümrük, ikinci yarıya Antalyaspor'un eksik olmasını fırsat bilerek oyunun kontrolünü eline almaya çalıştı.

ÜST ÜSTE KAÇAN GOLLER!

53. dakikada yaşanan karambolde Güven Yalçın'ın attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Bir diğer gol de 62. dakikada iptal edildi. Eysseric'in kaydettiği gol, bir kez daha ofsayta takıldı.

Karagümrük tüm hatlarıyla saldırsa da, Antalyaspor çok iyi kapandı ve Karagümrük'e geçit vermedi.

10 kişi Antalyaspor, yediği baskılardan iyi kurtuldu ve maçı 2-1 kazanmayı başardı.

ANTALYASPOR DOLUDİZGİN!

Bu sonuçla Antalyaspor, namağlup serisini 6 maça çıkardı ve 23 puanla 7. sıraya yükseldi.

Karagümrük ise 17 puanla 11. sırada kaldı.