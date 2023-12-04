Tarihe geçen bu fotoğrafı manuel makinasıyla 1 kişi çekebilmişti. Hakem Metin Tokat'ın vicdansızca Beşiktaş'ı yaktığı andı!

Tarih 26 Ocak 1997... Beşiktaş, Vanspor deplasmanında golsüz berabere kalmıştı.

O karşılaşmada akılda kalan tek bir an vardı: Sergen Yalçın kazanılan frikikte topun başına geçti, barajda bulunan Aykut topa adeta smaç yaptı! Ancak hakem Metin Tokat bu pozisyonda "devam" kararı verdi.

O dönem büyük yankı uyandıran karşılaşmada tarihi anın tek kare fotoğrafını çeken gazeteci Orhan Yıldırım yıllar sonra o anları anlattı:

"Van-BJK maçı. Sergen’in frikik atışında Aykut topa resmen smaç vurmuş, ama penaltı verilmemişti.

İşte bu anı ölümsüzleştiren fotoğrafı tek çeken bendim.

Hikayesi ilginç. Benim makina eski, CanonFTB komple manuel. Mesleğin ilk yılları. Diğer meslektaşların makinaları elektronik. Hava buz. Otomatik, elektronik makinalar dondu. Benin makina sağlam, parmaklar donuk! Bir kare basabildim.

Makinada negatif film var. İstanbul’a ertesi gün dönebildim. Ortalık yıkılıyor. Hakem Metin Tokat; Beşiktaş’ı resmen harcamış! Filmler banyodan çıktı. İşte bu kare cam gibi.

Skoda yılın fotoğraf ödülüne layık görüldü. (1997)

Nostalji böyle. Maalesef günümüzdeki hakemler de aynılar."