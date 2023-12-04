Beşiktaş'ta flaş Rıza Çalımbay kararı. Yeni yönetimin yapacağı ilk iş belli oldu

Beşiktaş'ta seçimi kazanan Hasan Arat ve ekibinin önce teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla bir araya geleceği öğrenildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta flaş Rıza Çalımbay kararı. Yeni yönetimin yapacağı ilk iş belli oldu

Beşiktaş'ta seçim geride kaldı. Hasan Arat, Serdal Adalı'ya karşı seçimi sürpriz bir farkla kazandı ve siyah beyazlı kulübün başkanlık koltuğuna oturdu.

Arat yönetiminde Feyyaz Uçar, futboldan ve iletişimden sorumlu yönetici olarak yer alırken, Samet Aybaba da futbol direktörü görevini yapacak.

Yeni yönetimin yapacağı ilk iş futbol takımını ayağa kaldırmak olacak.

Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın önce teknik direktör Rıza Çalımbay'la bir araya gelmeyi kararlaştırdıkları belirtildi.

Görüşmede takımın durumu ele alınacak ve en önemlisi de Çalımbay'dan sık sık futbolculardan şikayet etmemesi istenecek. Daha sonra futbolcularla da toplantı yapılacağı, bazı futbolcuların isteksizliklerinin sorgulanacağı öğrenildi.

Feyyaz Uçar, ilk maçın Fenerbahçe ile olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikli olarak takımla buluşmamız lazım. Bir kucaklaşmamız lazım. Onlara neler yapacaklarını, neler yapabileceklerini anlatmak lazım. Derbi maçının olması daha da bir güzelliği bu işin. Çok keyifli bir başlangıç olacak bu yönetim için. Elimizden geleni yapacağız. Gerisi futbolcu arkadaşlarımıza kalacak. Galibiyetle başlamak yönetim adına çok keyifli olur" dedi.

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