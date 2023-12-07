Süper Lig maçları yayınlanmayacak mı? Yayıncı kuruluştan flaş karar

Yayıncı kuruluştan Süper Lig maçları ile ilgili bomba bir hamle geldi.

Trendyol Süper Lig'de yayın gelirleri Avrupa'nın ilk 10 liginin ortalamasından 7 kat daha düşük durumda bulunuyor.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un daha fazla para vermek istememesi, kulüpleri doğrudan etkiledi.

ORTALAMANIN DÜŞMESİ SONRASI MAKAS AÇILDI

Süper Lig'de topun sahada kalma oranı yüzde 55 ile yüzde 56 arasındaydı. Bu sezon ortalamanın düşmesi ve dört büyük takımla diğer kulüplerin arasındaki makasın açılması yayın gelirlerinin düşmesine neden oldu.

İNGİLTERE'DE SONUNCU OLAN TAKIM ŞAMPİYONDAN DAHA FAZLA KAZANIYOR

İngiltere Premier Lig'de sonuncu olan takım, Süper Lig şampiyonundan daha fazla kazanıyor. Bu durum sonrası lig için tehlike çanları çalmıştı.

SENEYE İHALEYE GİRİLMEYECEK

İddialara göre yayıncı kuruluş, Trendyol Süper Lig'de istediği parayı alamadığı için seneye ihaleye girmeme karar aldı.

Takımlara şu an verdikleri parayı bile fazla bulan şirket bu durumu TFF'ye bildirdi ve masadan kalktı.

Maçların ise kim tarafından yayınlanıp yayınlanmayacağı ise belirsizliğini koruyor.