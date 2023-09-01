Süper Lig'de 4. hafta heyecanı Yeniçağ'da yaşanacak. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Futbol da heyecan kaldığı yerden devam ediyor Süper Lig'in 4. haftasında maçlar Yeniçağ'da. İşte maçların programı...

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı Yeniçağ'da yaşanacak. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Süper Lig'de milli ara öncesi futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

Yeniçağ yazarları maçlar biter bitmez karşılaşmaları okuyucuları için değerlendirecek.

CUMA
21. 00: Kasımpaşa - Trabzonspor, Turgay Beşyıldız

CUMARTESİ
19.15: Başakşehir - Konyaspor, Recep Çınar

19.15: Pendikspor - Alanyaspor, Abdullah Şaşkın

21.45: Antalyaspor - Kayserispor, Mirza Şeker

21.45: Gaziantep FK - Galatasaray

PAZAR
19.15: Samsunspor - İstanbulspor, Turgay Beşyıldız

19.15: Beşiktaş - Sivasspor, Gürel Yurttaş

21.45: Ankaragücü - Fenerbahçe, Fatih Saboviç

21.45: Hatayspor - Adana Demirspor, Mirza Şeker

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