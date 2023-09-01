Süper Lig'de 4. hafta heyecanı Yeniçağ'da yaşanacak. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Süper Lig'de milli ara öncesi futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.
Yeniçağ yazarları maçlar biter bitmez karşılaşmaları okuyucuları için değerlendirecek.
CUMA
21. 00: Kasımpaşa - Trabzonspor, Turgay Beşyıldız
CUMARTESİ
19.15: Başakşehir - Konyaspor, Recep Çınar
19.15: Pendikspor - Alanyaspor, Abdullah Şaşkın
21.45: Antalyaspor - Kayserispor, Mirza Şeker
21.45: Gaziantep FK - Galatasaray
PAZAR
19.15: Samsunspor - İstanbulspor, Turgay Beşyıldız
19.15: Beşiktaş - Sivasspor, Gürel Yurttaş
21.45: Ankaragücü - Fenerbahçe, Fatih Saboviç
21.45: Hatayspor - Adana Demirspor, Mirza Şeker