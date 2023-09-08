Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Editör: Fatma Demirkaya

Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında bugün Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.

Eskişehir'de oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak.

Mücadeleyi Sedat Kaya ve Fatih Saboviç değerlendirecek.

12 Eylül Salı günü ise Milli Takım hazırlık maçında Japonya ile mücadele edecek.

Saat 15.20'de başlayacak maçı Turgay Beşyıldız yazacak.

İŞTE PROGRAM

BUGÜN

21.45 Türkiye-Ermenistan: Sedat Kaya/ Fatih Saboviç

12 EYLÜL SALI

15.20 Japonya-Türkiye: Turgay Beşyıldız