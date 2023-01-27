Dolmabahçe'de Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Alanyaspor'u konuk ediyor.
Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
İşte ilk 11'ler;
Beşiktaş: Mert, Tayfur, Tayyip, Welinton, Masuaku, Gedson, Salih, Muleka, Dele, Cenk, Aboubakar
Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih, Fer, Candeias, Umut, Lusamba, Ferhat, Efecan, Cavaleiro, Ahmed
DELE ALLI 11'DE
Gösterdiği performansla eleştirilerin odağı olan Dele Alli, mücadeleye ilk 11 başlayacak.
Şenol Güneş'in, maç öncesi Dele Alli'yle özel bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
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