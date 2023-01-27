Beşiktaş'ın başı UEFA ile dertte: Ödeme yapması gerekiyor

SEDAT KAYA / Yeniçağ

Uefa, Haziran ayında konulan yeni kurallarla kulüplerin üç yıl içinde 60 milyon Euro'ya (330 milyon R$) kadar mali açık biriktirmesine izin veriyor.

Eylül 2022'de UEFA, Finansal Fair Play'i ihlal eden sekiz kulübü cezalandırdı: İtalya'dan Inter Milan, Juventus, Milan ve Roma; Fransa'dan Monaco, Olympique de Marseille ve Paris Saint-Germain; ve Türkiye'den Beşiktaş.

Kulüplerin birlikte işletmeye 172 milyon euro (yaklaşık 950 milyon R$) ödemesi gerekiyor.

UEFA için, kulüplerin borca ​​girme riskinin olmamasını sağlamak onların sorumluluğundadır.

Chelsea örneğinde, bir oyuncuyu kiralamak için yapılan harcamaları yıllar boyunca uzatarak, kulüp yeni transfer yapma olasılığını sınırlıyor.

Buna ek olarak, diğer takımlar Chelsea'nin örneğini takip edebilir ve mali kontrol olmaksızın borca ​​girebilir.