Şenol Güneş'ten flaş karar: Alanyaspor maçının kadrosunu açıkladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, cezalılar Valentin Rosier, Romain Saiss ve Nathan Redmond ile sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, kadroya alınmadı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği 22 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Tayyip Talha Sanuç, Georges-Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Dele Alli, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton Souza, Arthur Masuaku, Oğuzhan Akgün, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl.