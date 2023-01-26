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Şenol Güneş'ten flaş karar: Alanyaspor maçının kadrosunu açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ağırlayacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 22:39
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Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı

Şenol Güneş'ten flaş karar: Alanyaspor maçının kadrosunu açıkladı
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, cezalılar Valentin Rosier, Romain Saiss ve Nathan Redmond ile sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, kadroya alınmadı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği 22 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Tayyip Talha Sanuç, Georges-Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Dele Alli, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton Souza, Arthur Masuaku, Oğuzhan Akgün, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl.

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