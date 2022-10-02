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Dolmabahçe'de 11'ler belli oldu

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 19:13
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Süper Lig'de derbi heyecanı! İlk 11'ler belli oldu

Dolmabahçe'de 11'ler belli oldu
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Beşiktaş: Ersin, Rosier-Talha-Saiss-Masuaku, Salih-Dele-Souza, Muleka-Radmond, Weghorst

Fenerbahçe: Altay, Ferdi-Gustavo-Serdar Aziz-Szalai, Arao, İrfan-Crespo-Lincoln, Valencia-Pedro.

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