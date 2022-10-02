Dolmabahçe'de 11'ler belli oldu

Beşiktaş: Ersin, Rosier-Talha-Saiss-Masuaku, Salih-Dele-Souza, Muleka-Radmond, Weghorst
Fenerbahçe: Altay, Ferdi-Gustavo-Serdar Aziz-Szalai, Arao, İrfan-Crespo-Lincoln, Valencia-Pedro.
Beşiktaş: Ersin, Rosier-Talha-Saiss-Masuaku, Salih-Dele-Souza, Muleka-Radmond, Weghorst
Fenerbahçe: Altay, Ferdi-Gustavo-Serdar Aziz-Szalai, Arao, İrfan-Crespo-Lincoln, Valencia-Pedro.
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