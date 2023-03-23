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TFF Süper Lig'de 7 haftalık programı açıkladı. İşte derbilerin tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 7 haftalık programı belli oldu.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 14:52
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Süper Lig'de derbilerin tarihi belli oldu

TFF Süper Lig'de 7 haftalık programı açıkladı. İşte derbilerin tarihi
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Spor Toto Süper Lig'de 27 - 33. hafta müsabakalarına ilişkin program duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 2 Nisan, Trabzonspor-Beşiktaş maçı 16 Nisan, Beşiktaş-Galatasaray maçı ise 30 Nisan'da oynanacak.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır.

Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlenmiş ve 20.30 olarak belirlenmiştir.

2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 1. Maçlarındaki eşleşmelere göre, ligin 32 ve 33. hafta müsabakalarında değişiklik yapılabilecektir."

İşte program;

 

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