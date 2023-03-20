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Nasıl bitecek bu lig bu kafalarla. Gürel Yurttaş yazdı

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı...

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 00:01
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Gürel Yurttaş yazdı. Nasıl bitecek bu lig bu kafalarla

Nasıl bitecek bu lig bu kafalarla. Gürel Yurttaş yazdı
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GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Her maçtan sonra feryat figan!
Maçtan sonra derken, Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte oyun oynanırken de başladı serbest atışa!
Dün Galatasaray.
Bugün Fenerbahçe.
Yarın bir başkası.
Buna çanak tutan hakemler. Yangına körükle giden MHK. Ne işe yaradığı belli olmayan, "Geleceğin projeleri (!)" peşinde koşan bir federasyon başkanı. 
Herkes işin içinde.
Zaten bir şeye benzemeyen (Bunu Avrupa maçlarında görüyoruz işte) futbolumuzu iyice çukura düşüyorlar.
Bir kaç hafta kazanan susuyor. Galatasaray sezon başında bas bas bağırıyordu. Galibiyet serisine başlayınca sustu. İlk yenilgisinde yine adalet aramaya (!) başladı. Kazanırkan adalet aramıyordu ama. Her şey güzeldi. Yenilince neredesin adalet!
Fenerbahçe de öyle. 
Ah yöneticiler ah... Sadece bu iki kulübün değil, diğer kulüplerin de. Hepsine söylüyorum bu sözleri aslında. Kazanınca ne ala! Kazanamayınca ah Mualla!
Onlara çanak tutanlar ise dediğim gibi;
- Bir kararları diğerini tutmayan hakemler. Aynı harekete biri bir şey demez! Diğeri sarı kart gösterir. Öteki kırmızı kartı çıkarır.
- MHK koltuğuna oturan kim olursa olsun oturunca değişir. Ortalık iyice gerilir.
- Bir de federasyon başkanımız var. Ne yaptığını bilen beri gelsin. Acaba amacı nedir?
Zaten gergin bir toplumuz.
Hayat şartları... Üst üste gelen felaketler... Felaketlere müdahaleleri yetersiz görenlerle yeterli görenler arasındaki gerilimler... Burnumuzdan soluyoruz!
Geçiyoruz maçların başına. Biraz rahatlayalım diye. Yangına körükle gidenler yüzünden ateş bacayı sarmış! Birbirimizin gırtlağına yapışmamıza artık ramak kalmış.
Can çekişen futbolumuzu da öldüreceğiz neredeyse. Birbirimize girerek hem de.
Nasıl bitecek bu lig böyle?
Nasıl gidecek kazasız belasız bu kafalarla?
Önümüzde kritik bir seçim var. En önemlisi sıkıntı çektiğimiz geçim var. Çapsız hakemler var. TFF'nin önünden bile geçmemesi gereken TFF yöneticileri var. Bir de yöneticiliği "Zehir zemberek" açıklamalar yapmak olarak bilen kulüp yöneticilerimiz var.
Bu kafalarla...
Sonumuz iyi değil. 
Benden söylemesi.

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