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Fenerbahçe'nin Trabzonspor 11'i belli oldu

Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 18:00
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i belli oldu

Fenerbahçe'nin Trabzonspor 11'i belli oldu
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Süper Lig'in 15.haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk oluyor.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ilk 11'i belli oldu.

İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i;

Altay, Osayi, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can, Ferdi, King, Batshuayi,

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Gomez

 

 

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