Aslan'ın konuğu Alanyaspor

Süper Lig'in 11.haftasında Galatasaray,evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
İşte mücadelenin muhtemel 11'leri:
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Fatih Aksoy, Balkovec, Leroy Fer, Lusamba, Efkan, Efecan, Candeias, Ahmed Hassan
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 17 puanı bulunuyor.
Corendon Alanyaspor ise oynadığı 10 maçta üçer galibiyet ve beraberlikle 12 puan toplarken, 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.
KEREM AKTÜRKOĞLU VE BOEY CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu ile Sacha Boey, kart görmeleri durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.
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