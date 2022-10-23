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Aslan'ın konuğu Alanyaspor

Süper Lig'de Galatasaray ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 13:22
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Süper Lig'de Galatasaray Alanyaspor'u konuk ediyor. İşte maçın muhtemel 11'leri

Aslan'ın konuğu Alanyaspor
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Süper Lig'in 11.haftasında Galatasaray,evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

İşte mücadelenin muhtemel 11'leri:
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Fatih Aksoy, Balkovec, Leroy Fer, Lusamba, Efkan, Efecan, Candeias, Ahmed Hassan

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 17 puanı bulunuyor.

Corendon Alanyaspor ise oynadığı 10 maçta üçer galibiyet ve beraberlikle 12 puan toplarken, 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE BOEY CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu ile Sacha Boey, kart görmeleri durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

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