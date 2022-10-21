21 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kavga çıkaracak benzetme: Suç mahalline ilk katil gidermiş

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kavga çıkaracak benzetme: Suç mahalline ilk katil gidermiş

Fenerbahçe Galatsaray demeç savaşında gerginlik bir üst boyuta çıktı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 11:52
Takip Et

Fenerbahçe'nin açıklaması üzerine Galatasaray Başkanvekili Erden Timur kavga çıkaracak sözler söyledi. Katil benzetmesi ortalığı karıştıracak

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kavga çıkaracak benzetme: Suç mahalline ilk katil gidermiş
+
Aa
-

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, gündemdeki hatalı hakem kararlarına sert çıktı. Timur, düzenlediği basın toplantısında oldukça sert açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe ile önceki gün girilen demeç savaşına da değinen Timur, "Fenerbahçe'nin açıklaması konusunda bir açıklama yaptık. Suç mahalline ilk katil gidermiş. Yaptığımız açıklamayı üstlerine alıyorlarsa, söylenecek bir şey yok. Kendini bilmek güzel bir kişilik özelliğidir" dedi.

Erden Timur, bugünden itibaren yapılacak hataların tamamının GS TV'de gösterileceğini ve kasıtlı olarak hata yaptığı belirlenen herkesin ifşa edileceğini söyledi.

Timur, "Galatasaray satranç tahtasındaki herhangi bir taş için masaya vurmaz. Galatasaray masaya vurursa vezir için vurur şah için vurur" diyerek gözdağı verdi.

"Bir hakem nasıl Galatasaray’ın maçında rakibin formasını giyip maça gidebilir. Mete Kalkavan’ın Galatasaray’a karşı bir travması var. Hadi yaptı diyelim. Nasıl soruşturma açılmaz?”

“VAR’la ilgili konularda uluslararası bir derste bilinen bir metafor varmış. Hakem VAR’a çağırıldığında pozisyonu izleyince, karnına yumruk yemiş gibi olmalıymış. Bizler de taraftar olarak ekran karşısında sürekli yumruğu yemiş gibi hissediyoruz.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Poyraz
21.10.2022 12:13
Önce takımına bakacaksın rezil bir futbol oynuyor Tabiki feneri kıskanacaksın bu doğal bir şey  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
1
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
2
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
3
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
4
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Emeklilerin banka promosyonlarına el konuluyor
5
﻿Emeklilerin banka promosyonlarına el konuluyor
﻿Emeklilerin banka promosyonlarına el konuluyor
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
6
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri karaya oturdu
7
﻿Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri karaya oturdu
﻿Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri karaya oturdu
﻿Ufuk Üniversitesi personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi personel alacak
﻿Kartal’da kedi ile fare birbirine girdi
﻿Kartal’da kedi ile fare birbirine girdi
﻿Kartal’da kedi ile fare birbirine girdi
﻿Dünden itibaren Kahramanmaraş'ta korkutan 3. deprem!
﻿Dünden itibaren Kahramanmaraş'ta korkutan 3. deprem!
﻿Dünden itibaren Kahramanmaraş'ta korkutan 3. deprem!
﻿İşte insanı gerçekten tanımak için sorulacak en iyi sorular
﻿İşte insanı gerçekten tanımak için sorulacak en iyi sorular
﻿İşte insanı gerçekten tanımak için sorulacak en iyi sorular
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.