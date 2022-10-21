Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kavga çıkaracak benzetme: Suç mahalline ilk katil gidermiş

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, gündemdeki hatalı hakem kararlarına sert çıktı. Timur, düzenlediği basın toplantısında oldukça sert açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe ile önceki gün girilen demeç savaşına da değinen Timur, "Fenerbahçe'nin açıklaması konusunda bir açıklama yaptık. Suç mahalline ilk katil gidermiş. Yaptığımız açıklamayı üstlerine alıyorlarsa, söylenecek bir şey yok. Kendini bilmek güzel bir kişilik özelliğidir" dedi.

Erden Timur, bugünden itibaren yapılacak hataların tamamının GS TV'de gösterileceğini ve kasıtlı olarak hata yaptığı belirlenen herkesin ifşa edileceğini söyledi.

Timur, "Galatasaray satranç tahtasındaki herhangi bir taş için masaya vurmaz. Galatasaray masaya vurursa vezir için vurur şah için vurur" diyerek gözdağı verdi.

"Bir hakem nasıl Galatasaray’ın maçında rakibin formasını giyip maça gidebilir. Mete Kalkavan’ın Galatasaray’a karşı bir travması var. Hadi yaptı diyelim. Nasıl soruşturma açılmaz?”

“VAR’la ilgili konularda uluslararası bir derste bilinen bir metafor varmış. Hakem VAR’a çağırıldığında pozisyonu izleyince, karnına yumruk yemiş gibi olmalıymış. Bizler de taraftar olarak ekran karşısında sürekli yumruğu yemiş gibi hissediyoruz.”