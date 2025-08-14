Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında heyecan; yarın, 16 Ağustos Cumartesi, 17 Ağustos Pazar ve 18 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
21.30 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ozan Ergün
16 Ağustos Cumartesi
19.00 Kocaelispor - Samsunspor: Zorbay Küçük
21.30 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
21.30 Göztepe - Fenerbahçe: Yasin Kol
Yılın transfer sürprizi! Cengiz Ünder ezeli rakibe imza atıyor: Fenerbahçeliler şoka girdi
Transferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri için rekor bonservis: Süper Lig tarihine geçiyor
17 Ağustos Pazar
19.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe
21.30 Beşiktaş - Eyüpspor: Halil Umut Meler
21.30 RAMS Başakşehir - Kayserispor: Kadir Sağlam
18 Ağustos Pazartesi
21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor: Cihan Aydın
THY 1. Lig takımını yaktı! Küme düşme tehdidi
Oleksandr Zinchenko için Arsenal'den Fenerbahçe'ye iyi haber ama...
Galatasaray'a piyango vurdu! O yıldız için gelen teklif ışık hızıyla kabul edildi
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylılara telefon! Kimse bunu beklemiyordu: Herkes şok oldu
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a salvolar! Seçim öncesi çok sert sözler