Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Kaynak: İHA
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta yarın (cuma) oynanacak Galatasaray - Fatih Karagümrük mücadelesiyle başlayacak. MHK, yapılacak olan maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında heyecan; yarın, 16 Ağustos Cumartesi, 17 Ağustos Pazar ve 18 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

21.30 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ozan Ergün

16 Ağustos Cumartesi

19.00 Kocaelispor - Samsunspor: Zorbay Küçük

21.30 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

21.30 Göztepe - Fenerbahçe: Yasin Kol

Yılın transfer sürprizi! Cengiz Ünder ezeli rakibe imza atıyor: Fenerbahçeliler şoka girdiYılın transfer sürprizi! Cengiz Ünder ezeli rakibe imza atıyor: Fenerbahçeliler şoka girdi

h.jpeg

Transferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri için rekor bonservis: Süper Lig tarihine geçiyorTransferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri için rekor bonservis: Süper Lig tarihine geçiyor

17 Ağustos Pazar

19.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

19.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe

21.30 Beşiktaş - Eyüpspor: Halil Umut Meler

21.30 RAMS Başakşehir - Kayserispor: Kadir Sağlam

18 Ağustos Pazartesi

21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor: Cihan Aydın

THY 1. Lig takımını yaktı! Küme düşme tehdidiTHY 1. Lig takımını yaktı! Küme düşme tehdidi

Oleksandr Zinchenko için Arsenal'den Fenerbahçe'ye iyi haber ama...Oleksandr Zinchenko için Arsenal'den Fenerbahçe'ye iyi haber ama...

Galatasaray'a piyango vurdu! O yıldız için gelen teklif ışık hızıyla kabul edildiGalatasaray'a piyango vurdu! O yıldız için gelen teklif ışık hızıyla kabul edildi

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylılara telefon! Kimse bunu beklemiyordu: Herkes şok olduKerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylılara telefon! Kimse bunu beklemiyordu: Herkes şok oldu

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a salvolar! Seçim öncesi çok sert sözlerAziz Yıldırım'dan Ali Koç'a salvolar! Seçim öncesi çok sert sözler

Son Haberler
BIST 100 düşüşte: Günün ilk yarısında neler oldu?
BIST 100 düşüşte: Günün ilk yarısında neler oldu?
Doktorun hatası hayatını kabusa çevirdi!
Doktorun hatası hayatını kabusa çevirdi!
Kapalı kapılar kedileri çıldıtıyor! İşte nedeni...
Kapalı kapılar kedileri çıldıtıyor! İşte nedeni...
Arka Sokaklar geri dönüyor! 20. sezon çekimleri başladı
Arka Sokaklar geri dönüyor! 20. sezon çekimleri başladı
5 günlük bebeği kurtaran ameliyat! 400 gramlık tümör çıkarıldı
5 günlük bebeği kurtaran ameliyat! 400 gramlık tümör çıkarıldı