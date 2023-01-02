Kadın hakemler derbiyi istiyor

Neslihan Muratdağı, Gamze Durmuş Pakkan Cansu Tiryaki ve Melis Özçiğdem Fenerbahçe- Galatasaray maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Sabah'ın haberine göre kadın hakemler, derbi maçlarında da düdük çalmak istediklerini belirttiler. Hakem hatalarının had safhaya çıktığı, 'Maçları yabancı hakemler yönetsin' tartışmalarının bitmediği son günlerde iddialarını ortaya koydular. Kadın hakemler "Hakem aramanıza gerek yok, biz buradayız" çağrısını MHK'ya yaptılar.

'GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM'

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray- Konyaspor maçında 4. hakem olarak görev alan Neslihan Muratdağı, birçok kadından duygu dolu mesaj aldığını belirtti. Muratdağı "Galatasaray-Konyaspor müsabakasında dördüncü hakemdim. Karşılaşma sonrası birçok kadından duygu dolu mesajlar aldım. 'Sizi izlerken çok duygulandım. Gözyaşlarımı tutamadım.' şeklinde. Dünya Kupası'nda kadın hakemin görev alması da bizler için artıydı. Günü geldiğinde Süper Lig'de görev yapacağıma inanıyorum" şeklinde konuştu.

Tecrübe kazanarak Avrupa'da da hakemlik yapma hayali ile yaşayan Gamze Durmuş Pakkan ise "İlk çıktığım Süper Lig maçında daha heyecanlıydım. Bu ilk değildi bizim için ama tabii ki büyük takımların maçına çıktığımız zaman heyecan vardı. Maçın öyküsüne bağlı kulübeler daha hareketli oluyor. İtalya Serie A'da, Fransa'da oldu. Türkiye'de neden olmasın? Önemli olan oraya hazır çıkmak. Tecrübe kazanarak bir gün oraları görebileceğimize inanıyorum" dedi.

Fenerbahçe- Alanyaspor maçında Hüseyin Göçek ile saha kontrolü yaparken duyduğu tezahüratlar karşısında motive olduğunu vurgulayan Cansu Tiryaki "Fenerbahçe-Alanya maçında görev almıştım. Hüseyin Göçek ile birlikte saha kontrolü yapmaya girmiştik. Her tribüne yaklaştığımızda büyük bir alkış kopuyordu, taraftarlar alkışlıyordu. Hüseyin hoca bana 'bak bu alkışlar senin için' dedi. 'Neden' diye sorduğumda 'artık kadın hakem görmek istiyorlar' dedi. Ve ben o an şunu düşündüm; kamuoyu artık kadınlara önem veriyor, onları sahada görmek istiyor. Bizler de kendimizi buna hazırlıyoruz. En yakın hedefimiz oralarda maç yönetmek. İnşallah bu hayalimizi gerçekleştiririz" ifadelerine yer verdi.

Sadece 4. hakemlik ile yetinmediğini dile getiren Melis Özçiğdem "Bir hakem sahada olmak ister. Sadece 4. hakemlik bizi mutlu etmiyor. Süper Lig'de 4. hakem olarak çıktığımız maçta çok güzel tepkiler aldık. Yönetim inanılmaz mutluydu, çime bastığımız anda da yöneticiler, hocalar, futbolcular daha ölçülü ve kelimelerini seçerek kullandılar. Bu, Süper Lig'deki kenar yönetimleri de olumlu yönde etkiledi diye düşünüyorum. Zaten amaç da oydu" dedi.

'BİZ BURADA DİMDİK GÖREVDEYİZ'

Kadın hakemlerin sahada artık hoşgörü ile karşılandığını belirten Neslihan Muratdağı "Günümüzde kadın hakemler sahalarda kabul görüyor. Bizlere karşı anlayışlılar. Türkiye'de ve dünyada saygıyla karşılanıyoruz. Verilen destekler ve sahadaki başarılı performans ile birlikte bizler de Süper Lig'de düdük çalmak için çok çalışıyoruz" dedi.

Hata yapma lükslerinin olmadığını belirten Gamze Durmuş Pakkan, erkek hakemlerin hata yaptığı zaman tolere edildiğini söyledi. Pakkan " Hata yapma şansımız yok, hep iyi maç yönetmek zorundayız. Erkek hakem hata yaptığında tolere ediliyor ya da gelişim göstermesi bekleniyor. Ama kadın hakemde öyle olmuyor. Saha içinde de hep dezavantajlı başlıyoruz çünkü kadın hakem iyi olduğunu kanıtlamak zorunda. İyi maç yönettiğinizde tanınırlık erkeklere göre daha kolay oluyor" ifadelerine yer verdi.

Maçtan önce kadın hakemlere bazı takımların güvensizlik duyduğunu, sonrasında ise oyuncuların kendilerini denediklerini belirten Melis Özçiğdem "Maçlarına daha önce kadın hakem çıkmamış takımlar ve yöneticilerin güvensizlik suratlarından belli oluyor. Ama maç başlayınca ilk 10 dakikada verdiğimiz kararların tutarlılıklarını gördükten sonra fikirleri değişiyor. İlk dakikalarda bizi denemeler de oluyor. Yanıltmaya yönelik kendini yere atma, kadın olduğumuz için baskılamaya çalışmalar. Erkek egemenliği olan bir sporda biz burada dimdik durarak görev alıyoruz" dedi.

Artık herkesin kadın hakemleri desteklediğini belirten Cansu Tiryaki "Şu anda UEFA ve FIFA kadın hakemleri, kadın futbolunu inanılmaz derecede destekliyor. Örnek olarak Dünya Kupası'nda 6 kadın hakem görev aldı. Kadınların futbola renk kattığını, saygıyı artırdığını düşünüyorum" dedi.