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Hatay'da Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına çıkıyor. Maçın ilk 11'leri açıklandı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 15:00
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Süper Lig'de Hatay deplasmanına çıkan Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

Hatay'da Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor'a konuk olacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

İşte ilk 11'ler;

Atakaş Hatayspor: Erce, Adekugbe, Burak, Bekaroğlu, Kamil, Musa, Mehdi, Onur, Lobjanidze, Kaan, Bertuğ

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Vitor Hugo, Bartra, Peres, Bakasetas, Siopis, Bardhi, Yusuf, Djaniny, Gomez

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