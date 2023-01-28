Hatay'da Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor'a konuk olacak.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
İşte ilk 11'ler;
Atakaş Hatayspor: Erce, Adekugbe, Burak, Bekaroğlu, Kamil, Musa, Mehdi, Onur, Lobjanidze, Kaan, Bertuğ
Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Vitor Hugo, Bartra, Peres, Bakasetas, Siopis, Bardhi, Yusuf, Djaniny, Gomez
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