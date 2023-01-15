İstanbulspor Ümraniye engelini aştı

Ümraniyespor, Süper Lig'in 19.haftasında İstanbulspor ile mücadele etti. İstanbulspor, maçı 2-0 kazandı ve kritik bir 3 puan aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Topalli'nin yapmış olduğu faulün ardından hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

13. dakikada beyaz noktanın başına geçen Mrsic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Jensen'de kaldı.

19. dakikada Emir Kaan'ın Umut'a yaptığı müdahalede hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Palabıyık penaltıyı iptal etti.

30. dakikada Topalli'nin ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ethemi'nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

45+4. dakikada kullanılan köşe vuruşunda İstanbulspor kalecisi Jensen, topu yumrukladı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Ethemi, rakibini çalımlayarak Ümraniyespor yarı sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ethemi'nin pasında Melih'in müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Sackey, Glumac, Onur Atasayar, Serkan Göksu, Mrsic, Geraldo, Onur Ayık, Kartal Kayra Yılmaz, Umut Nayir

Yedekler: Orkun Özdemir, Mert Yılmaz, Lenjani, Mustafa Eser, Gheorghe, Yunus Emre Mertoğlu, Avounou, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Bettaieb, del Valle

Teknik Direktör: Recep Uçar

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Rroca, Emir Kaan Gültekin, Topalli, Ethemi, Eze

Yedekler: Alp Arda, Oğuzhan Berber, Ologo, Ali Yaşar, Kağan Bağış, Mehremic, Cajic, Ba, Vefa Temel

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Ethemi (dk. 30), Melih Kabasakal (dk. 45+4) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Eze, Topalli, Rroca (İstanbulspor) Kartal Kayra Yılmaz, Popov (Ümraniyespor)