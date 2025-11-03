Trendyol Süper Lig'in 11. haftası bugün oynanacak 3 mücadeleyle tamamlanacak. Ligde 1 Kasım Cumartesi günü oynanan dev mücadelede Galatasaray ile Trabzonspor golsüz berabere kalmıştı. Dün oynanan derbide ise Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etti.

Bu mücadelelerin ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları da güncellendi.

İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları;

Lider Galatasaray’ın şampiyonluk oranı, Trabzonspor beraberliğinin ardından 1.20’den 1.28’e yükseldi.

Derbide Beşiktaş’ı yenen Fenerbahçe’nin oranında ise düşüş yaşandı. Sarı-lacivertli takımın oranı 3.45’ten 3.05’e geriledi.

Galatasaray beraberliği sonrası Trabzonspor’un oranı yükseldi. Bordo-mavili takımın oranı 8.40’tan 8.50’ye çıktı.

Fenerbahçe'ye derbide mağlup olan Beşiktaş’ın oranı ise 35’ten 80’e yükseldi.

