3 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor Ümraniyespor'u konuk edecek

Trabzonspor Ümraniyespor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 09:34
Takip Et

Süper Lig'de Trabzonspor Ümranyespor'u ağırlayacak

Trabzonspor Ümraniyespor'u konuk edecek
+
Aa
-

Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde yarın saat 16.00’da oynanacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.

Bu sezon oynadığı 22 lig maçında 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi alan HangiKredi Ümraniyespor, topladığı 15 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen Adana Demirspor mücadelesini geçtiğimiz hafta sahasında oynayan kırmızı-beyazlılar, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

İstanbul temsilcisinde tecrübeli stoper Tomislav Glumac ve sol kanat oyuncusu Valentin Gheorghe kart sınırındaki isimler. Bu futbolcular, Trabzon deplasmanında kart görmesi durumunda 2 hafta sonra deplasmanda oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

Önümüzdeki hafta Gaziantep FK ile oynaması planlanan Ümraniyespor, yaşanan depremlerin ardından rakibinin sezonun kalanında lige devam etmeyecek olması sebebiyle haftayı maç yapmadan tamamlayacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
1
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
2
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Haluk Levent Kızılay çadırları hakkında yeni açıklamada bulundu
3
﻿Haluk Levent Kızılay çadırları hakkında yeni açıklamada bulundu
﻿Haluk Levent Kızılay çadırları hakkında yeni açıklamada bulundu
﻿Çin savaşa ilerliyor. Çıkarma gemileri adanın etrafını sarmaya başladı
4
﻿Çin savaşa ilerliyor. Çıkarma gemileri adanın etrafını sarmaya başladı
﻿Çin savaşa ilerliyor. Çıkarma gemileri adanın etrafını sarmaya başladı
﻿12 akademisyen ortaya çıkardı. Denizin altı yeni faylarla dolu
5
﻿12 akademisyen ortaya çıkardı. Denizin altı yeni faylarla dolu
﻿12 akademisyen ortaya çıkardı. Denizin altı yeni faylarla dolu
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
6
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
7
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Yasin suresi ne anlama geliyor?
﻿Yasin suresi ne anlama geliyor?
﻿Yasin suresi ne anlama geliyor?
﻿Gecesefası bitkisi kansere iyi geliyor
﻿Gecesefası bitkisi kansere iyi geliyor
﻿Gecesefası bitkisi kansere iyi geliyor
﻿Gecesefası bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Gecesefası bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Gecesefası bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Borsa güne düşüşle başladı
﻿Borsa güne düşüşle başladı
﻿Borsa güne düşüşle başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.