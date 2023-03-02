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Flaş Flaş... Trabzonspor erken seçim kararı aldı. Tarihi belli oldu

Trabzonspor, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul yapılacağını duyurdu.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 22:43
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Trabzonspor erken seçime gidiyor

Flaş Flaş... Trabzonspor erken seçim kararı aldı. Tarihi belli oldu
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Trabzonspor, 18-19 Mart tarihlerinde Seçimli Olağanüstü Genel Kurul yapılacağını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Tüzüğümüzün 30. maddesine istinaden kulübümüzün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündemle 18-19 Mart 2023 tarihlerinde “Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon” adresinde saat 09.00’da yapılmasına,

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 25-26 Mart 2023 tarihlerinde “Hayri Gür Spor Salonu Trabzon” adresinde 09.00 – 16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."

Bordo-mavili kulüpte normalde seçimler 2024'te yapılacaktı.

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