Flaş Flaş... Trabzonspor erken seçim kararı aldı. Tarihi belli oldu

Trabzonspor, 18-19 Mart tarihlerinde Seçimli Olağanüstü Genel Kurul yapılacağını açıkladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Tüzüğümüzün 30. maddesine istinaden kulübümüzün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündemle 18-19 Mart 2023 tarihlerinde “Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon” adresinde saat 09.00’da yapılmasına,
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 25-26 Mart 2023 tarihlerinde “Hayri Gür Spor Salonu Trabzon” adresinde 09.00 – 16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."
Bordo-mavili kulüpte normalde seçimler 2024'te yapılacaktı.
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