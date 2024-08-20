Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı. Flaş Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş detayı

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Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı. Flaş Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş detayı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 2. hafta VAR kayıtlarını açıkladı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kritik pozisyonlarında neler konuşulduğu ortaya çıktı.

Süper Lig'de 2. hafta geride kaldı. Birçok karşılaşmada tartışmalı pozisyonlar vardı.

Türkiye Futbol Federasyonu, VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF'nin Youtube hesabından yayınlaan kayıtlarda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarındaki kritik pozisyonlar da yer aldı.

Konyaspor - Galatasaray maçı Icardi'nin iptal olan golü
VAR: "Galatasaraylı oyuncu, Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa vuruyor. Konyalı'nın topa vuruşunu engellemek için ayağını önüne koyuyor. Konyalı topa vurmak isterken Galatasaraylı'nın ayağına çarpıp topa gidiyor. Onun için sahada inceleme öneriyorum."
Direnç Tonusluoğlu: "Geldim ağabey."
VAR: "Konyalı, Galatasaraylı'nın ayağına vurduğu için topa vuruyor. Topa Galatasaraylı topa temas etmiş oluyor."
Direnç Tonusluoğlu: "Galatasaraylı oyuncu topa değemiyor doğru mu? Başka bir açınız var mı?"
VAR: "Sana şimdi başka bir açı daha göstereceğim. Galatasaraylı oyuncu Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa teması sağlıyor."
Direnç Tonusluoğlu: "Tamam ağabey gördüm. Faul ile oyuna başlayacağım, golü iptal ediyorum."

Göztepe - Fenerbahçe maçı Romulo'nun iptal olan golü
VAR: "Potansiyel bir gol iptali için sana sahada inceleme öneriyorum. Hücum faul."
Kadir Sağlam: "Geldim, hiç sesin gelmiyor. Tamam gördüm, golü iptal ediyorum. Faul ile başlayacağım."
VAR: "APP'de olduğunu göstereceğim bekle, sonuna kadar izleteceğim sana."
Kadir Sağlam: "Tamam göster. Tamam."
VAR: "Ayaktaki temas anına bir daha gel, zoom yap burada dur."

Beşiktaş - Antalyaspor maçı, Güray Vural'ın Rafa Silva'ya faulü
VAR: "Mehmet, potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum."
Mehmet Türkmen: "Tamam geliyorum."
VAR: "Haydi gel."
VAR: "İlk ayağın esnemesini gösteriyorum sana."
Mehmet Türkmen: "Temas noktası."
VAR: "Evet kramponun çivileri, hız, şiddet, temas noktası, ayağın esnemesi."
Mehmet Türkmen: "Kramponun çivileri, ayak gergin, rakibin sağlığını tehlikeye atıyor. Norma hızda da oynatır mısın? Başka bir açı daha ver. Gördüm ağabey tamam. 11 numara, sarı kart iptal, kırmızı kart."

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