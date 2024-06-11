Süper Lig'de yeni sezon başlama tarihi belli oldu

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Süper Lig'de yeni sezon başlama tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 Süper Lig sezonu, 9 Ağustos 2024'te başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolseverlerin merakla beklediği 2024-2025 Süper Lig sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı. Yeni sezon, 9 Ağustos 2024 tarihinde start alacak ve 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Yaz transfer dönemi ise 24 Haziran'da başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. Bu süre zarfında takımlar, kadrolarını güçlendirmek için harekete geçecekler.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ve ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin yanı sıra, Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazandı.

Ligde bu yıl, alt ligden yükselen Eyüpspor, Göztepe ve Bodrumspor da yer alacak.

Ligin ilk yarısı 20,21,22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta maçları ile bitecek ve ikinci yarı 3,4,5,6 Ocak 2025 tarihlerinde başlayacak.

Öte yandan, geçen sezon Süper Lig'e veda eden Pendikspor, İstanbulspor, Fatih Karagümrük ve Ankaragücü, önümüzdeki yıl TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

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