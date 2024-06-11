Almanya'ya gidecek 41 beleşçi gazeteci belli oldu. Büyükekşi yandaşlarını Şerafettin Tilki ifşa etti

Şöyle bir geriye gittim.

Ah keşke gitmez olaydım.

Ah keşkem, keşkem, keşkem..

Allah’tan şampiyona finallerine pek gidemiyoruz!

Prim kavgaları.

Özel ve gizli ödenekler.

Verilen, verilmeyen lüks marka jeepler.

Reklam çekimleri.

Eşi benzeri olmayan finallere ayak bastı ödeneği.

Ve çok özel davetliler.

Ballı, bademli seyahatler.

İş öyle noktaya varıyor ki..

Kupayı kaldıran takım 3 milyon euro harcıyor diyelim.

İlk turda veda eden bizimkiler 13.

Söze gelince; Vatan, Millet, Sakarya..

İcraata gelince; tamamen duygusal!

Riva’da, Almanya’ya gidecek listeleri yazmıştım.

Yine ilk siz okudunuz, öğrendiniz.

Hakkınız.

Kulüp başkan ve yöneticileri her şey dahil.. Euro 2024 için Almanya’da olacaklar.

Ekmek elden, su gölden.

Bunlara kim eklendi dersiniz.

Maalesef içimizdeki İrlandalılar!

Yani, bir kısım medya mensupları.

Federasyon başkanımız Büyükekşi

Buyurmuş.

Ferman görevlilerde..

Yazılı görsel medyanın spor müdürlüklerine haber salın.

Kendileri ya da, belirleyeceği bir isim; kurum adına davetlimiz olarak tüm maçlarımıza getirile.

Elleri ceplerine atılmadan, her türlü ganimetlerini paylaşılmasına.

Bir de özel not eklemiş. Muhalif olanlar ‘hariç’

Toplam liste sayısı 41..

Malum ekonomik sıkıntılar, medyamızı da vurmuş durumda. Şampiyonaya ekip gönderen yok.

Hal böyle olunca bazı akbabalar, üşüşmüşler.

Hatırlayın. Hani daha geçenlerde Ekrem İmamoğlu bir kısım medya mensubunu Roma’ya götürmüştü.

Kıyamet koptu.

Vay efendim sen nasıl olur da, belediye bütçesinden 42 gazeteciyi yanına alıp gidersin.

Kentinin kazandığı Avrupa Oyunları 2027 töreni neyimize diye.

Tepkiler tartışılır.

Eee aynı şeyi Büyükekşi federasyonu yapıyor.

Çıt yok.

Gerçi haksız da sayılmazlar!

İBB: 42

TFF: 41 gazeteci ile tur yapıyor.

Roma iki gün.

Almanya belirsiz. Finale kadar gidersek tam bir ay.

Heyyy maşallah. Hem de kırk bir kere.

Seyahat ultra her şey dahil.

Hadi diyelim, Federasyon seçim öncesi ikramiye dağıtıyor.

Eğer öyle ise çok özel içerikli bu seyahate gidecek olan gazetecilere ne diyeceğiz?

Çıkarı kadar ‘etik anlayışı’ olanlar denebilir mesela.

41 kere maşallah size de Sayın Büyükekşi.

Yaşı 41’in üstünde olan genç meslektaşlar hatırlar. Davetli sehayatler olurdu. Şirketler, ulusal kurumlar gibi.

Ancak resmi ya da yarı resmi veya özerk kurumlar bundan muaftı.

Ya şimdi.

Sen kalk TFF özel misafiri olarak Almanya’ya git:

En lüks otelde konakla.

Ye iç, ulaşım akla ne gelirse şirketten.

Nasıl olup da, buna karşılık olarak eleştiri yapacaksın.

Suya, sabuna nasıl dokunacaksın.

Valla dokunan yanar.

Eyyy spor sorumluları. Yayın yönetmenleri..

Sesim geliyor mu?

Gelmez, gelmez..

Ben de gelmiyorum.

Ama olup biteni anında paylaşacağım.

Haberiniz ola..

Verelim kısa bir mola..