Weghorst Süper Lig'e dönüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Weghorst Süper Lig'e dönüyor

Beşiktaş'ın eski yıldızı Wout Weghorst'un siyah-beyazlı kulübe haber yolladığı ve Süper Lig'e dönmek istediği iddia edildi.

Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Hollandalı Giovanni Van Bronckhorst'u oturtarak transfer piyasasında iddialı bir hamle yaptı.

Takımın hücum hattını güçlendirmek adına Vincent Aboubakar'la yollarını ayırma kararı alan yönetim, gözünü keskin bir forvete dikti.

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BEŞİKTAŞ'A HABER GÖNDERDİ İDDİASI
Kulübün eski forveti Wout Weghorst'un, siyah-beyazlı formayı tekrar giyme arzusunu ilettiği ve dönmek için haber gönderdiği belirtildi.

Weghorst'un akıbetini belirleyecek olan ise yine bir Hollandalı; Van Bronckhorst'un vereceği karar, tecrübeli golcünün kaderini çizecek.

Beşiktaş yönetimi, Van Bronckhorst'un değerlendirmesine büyük önem veriyor ve onun raporları doğrultusunda transfer stratejisini şekillendirecek.

Ayrıca, siyah-beyazlıların EURO 2024 öncesinde forvet transferi için bekleyebileceği de gündemde.

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SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren ve 31 yaşındaki Hollandalı forvet, Burnley ile olan sözleşmesinin son yılına girerken, sahada gösterdiği performansla dikkat çekti.

Weghorst, Hoffenheim formasıyla çıktığı 3 maçta takımına 7 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak, Beşiktaş için yeniden değerli bir opsiyon haline geldi.

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