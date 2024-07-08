Süper Lig'in başlama tarihi belli oldu

Düzenleme: Sami Güntürkün Gürel
Süper Lig'in başlama tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak... Taraftarlar merak içinde araştırma yapmaya başladı. İşte Süper Lig'in yeni sezonuna dair tüm detaylar...

Süper Lig'de yeni sezona sayılı günler kaldı.

Ligin ne zaman başlayacağı taraftarlar tarafından merak konusu oldu.

İşte 2024-2025 TFF sezonuna dair tüm bilgiler...

START 9 AĞUSTOS'TA VERİLECEK
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve 1 Haziran 2025 tarihinde bitecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun son toplantısında, 2024-2025 futbol sezonu için önemli kararlar alındı. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'in yeni sezon takvimleri belirlendi.

Trendyol Süper Lig, 9-12 Ağustos 2024 tarihleri arasında start alacak ve 17. hafta maçlarıyla birlikte 20-23 Aralık 2024'te ilk devreyi tamamlayacak. Yeni yılın ilk haftası olan 3-6 Ocak 2025'te lig, 18. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek ve 1 Haziran 2025'te sezonun final düdüğü çalacak.

Trendyol 1. Lig de aynı tarihlerde başlayacak ve ilk yarının sonu 17. hafta maçlarıyla 20-23 Aralık 2024'te olacak. İkinci yarı 3-6 Ocak 2025'te başlayacak ve 10 Mayıs 2025'te normal sezon sona erecek. 1. Lig'de 24, 28 ve 33. hafta maçları hafta içinde oynanacak.

TFF 2. Lig ise 1 Eylül 2024'te başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024'te son bulacak. İkinci yarı 19 Ocak 2025'te başlayacak ve 3 Mayıs 2025'te normal sezon tamamlanacak. 2. Lig'de 22 ve 29. hafta maçları hafta içi gerçekleştirilecek.

Hem Trendyol 1. Lig hem de TFF 2. Lig'de sezon sonunda oynanacak play-off maçlarının tarihleri ise ilerleyen zamanlarda açıklanacak.

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