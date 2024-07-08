Süper Lig'in başlama tarihi belli oldu

Süper Lig'de yeni sezona sayılı günler kaldı.

Ligin ne zaman başlayacağı taraftarlar tarafından merak konusu oldu.

İşte 2024-2025 TFF sezonuna dair tüm bilgiler...

START 9 AĞUSTOS'TA VERİLECEK

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve 1 Haziran 2025 tarihinde bitecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun son toplantısında, 2024-2025 futbol sezonu için önemli kararlar alındı. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'in yeni sezon takvimleri belirlendi.

Trendyol Süper Lig, 9-12 Ağustos 2024 tarihleri arasında start alacak ve 17. hafta maçlarıyla birlikte 20-23 Aralık 2024'te ilk devreyi tamamlayacak. Yeni yılın ilk haftası olan 3-6 Ocak 2025'te lig, 18. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek ve 1 Haziran 2025'te sezonun final düdüğü çalacak.

Trendyol 1. Lig de aynı tarihlerde başlayacak ve ilk yarının sonu 17. hafta maçlarıyla 20-23 Aralık 2024'te olacak. İkinci yarı 3-6 Ocak 2025'te başlayacak ve 10 Mayıs 2025'te normal sezon sona erecek. 1. Lig'de 24, 28 ve 33. hafta maçları hafta içinde oynanacak.

TFF 2. Lig ise 1 Eylül 2024'te başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024'te son bulacak. İkinci yarı 19 Ocak 2025'te başlayacak ve 3 Mayıs 2025'te normal sezon tamamlanacak. 2. Lig'de 22 ve 29. hafta maçları hafta içi gerçekleştirilecek.

Hem Trendyol 1. Lig hem de TFF 2. Lig'de sezon sonunda oynanacak play-off maçlarının tarihleri ise ilerleyen zamanlarda açıklanacak.