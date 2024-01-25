Süper Lig'in ünlü futbolcusuna ceza şoku. Polisler yolun ortasında durdurdu

Kaynak: İHA
Süper Lig'in ünlü futbolcusuna ceza şoku. Polisler yolun ortasında durdurdu
Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'un futbolcusu Leandro Kappel'e, emniyet şerit ihlali yaptığı gerekçesiyle 6 bin 439 lira para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulunduran ve emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Maltepe D-100 karayolu İdealtepe mevkiinde oluşturulan kontrol noktasındaki denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yazılırken, ceza alan sürücülerden biri de Pendikspor'un Surinamlı futbolcusu Leandro Kappel oldu.

TRAFİK POLİSLERİ TARAFINDAN DURDURULDU

Olaya göre, otomobiliyle emniyet şeridine girerek trafik kurallarına uymayan Kappel, polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekiplerin kimlik kontrolünün ardından aracından indirilmek istenen Kappel, bir süre aracında bekledikten sonra aracından indi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Kappel, ehliyetinin kontrol edilmesinin ardından Türkçe bilmemesi ve trafik polisleriyle anlaşamaması üzerine kulüpten bir görevliyi aradı ve telefonunu polis memuruna verdi.

Durumun kendisine anlatılması sonrasında Pendikspor'un forvet oyuncusuna emniyet şeridine girdiği gerekçesiyle 6 bin 439 Türk lirası idari para cezası kesildi.

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