Beşiktaşlı Muleka'ya 'Süper' talip

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana bir türlü beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen Jackson Muleka, teknik direktör Fernando Santos'un da gözüne giremedi.

Siyah-Beyazlı ekipte adı gönderilecekler arasında yer alan Kongolu futbolcuya Süper Lig ekiplerinden Konyaspor kanca attı.

Muleka'yı kadrosuna dahil etmek isteyen Yeşil-Beyazlılar, Beşiktaş ile görüşmelere başladı.

Pazarlıklarda Beşiktaş'ın 4 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği, Konyaspor'un ise yarım sezonluk kiralama teklifi sunduğu belirtildi.

Beşiktaş'ta bu sezon 32 maça çıkan Muleka, 5 kez gol sevinci yaşadı.