Beşiktaşlı Muleka'ya 'Süper' talip

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaşlı Muleka'ya 'Süper' talip
Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen Jackson Muleka'ya, Süper Lig ekibi talip oldu.

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana bir türlü beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen Jackson Muleka, teknik direktör Fernando Santos'un da gözüne giremedi.
Siyah-Beyazlı ekipte adı gönderilecekler arasında yer alan Kongolu futbolcuya Süper Lig ekiplerinden Konyaspor kanca attı.
Muleka'yı kadrosuna dahil etmek isteyen Yeşil-Beyazlılar, Beşiktaş ile görüşmelere başladı.
Pazarlıklarda Beşiktaş'ın 4 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği, Konyaspor'un ise yarım sezonluk kiralama teklifi sunduğu belirtildi.
Beşiktaş'ta bu sezon 32 maça çıkan Muleka, 5 kez gol sevinci yaşadı.

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