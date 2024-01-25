Fenerbahçe'de Balkan fırtınası yeniden ortaya çıktı

Fenerbahçe'de 60'lı yılların sonunda başlayıp 80'lerin bitimine dek devam eden Yugoslav akını, 2000'li yılların başlangıcında yeniden gün yüzüne çıkmıştı. Rapaic, Bolic, Balic, Mirkovic, Lazetic gibi yıldızlar adını kulübün tarihine yazdırmıştı. Şimdi benzer bir senaryo, 2023-2024 sezonun yeniden yaşanıyor... Yugoslav yıldızlar bu sezon şu ana dek 33 gol ve 18 asiste imza atarken, kaleci Livakovic 22 maçta 25 gol yiyip 9 karşılaşmada kalesini kapattı.

Fenerbahçe tarihinde Yugoslav futbolcuların etkisi yadsınamaz... 1963 yılında Asım Ferhatovic'in transferiyle başlayan Balkan furyası sonrasında Kanarya, 1980'lerin sonuna dek 11 tane daha Yugoslav yıldızı kadrosuna katıp verim almıştı.

Ardından Fadıl Vokkri efsanesi, 1990-1992 yılları arasında sarı lacivertli formayı terletmişti. Yugoslavya'nın 1990'ların başında başlayan dağılma süreci sonrası Fenerbahçe'ye 3 Yugoslav kökenli oyuncu daha geldi ve 1995'te Elvir Bolic efsanesi Bosna Hersek pasaportuyla kulübe imzasını attı. Bolic, 146 maçta 69 gol atarak büyük bir iz bıraktı. Kulüpte kaldığı 2000 yılı itibariyle bir diğer efsane Elvir Baljic de kadrodaydı.

BÜYÜK FURYA YENİDEN BAŞLADI...

İşte 1990'ların sonundaki o dönemde Kanarya, o dönemki adıyla Sırbistan-Karadağ olan ülkeden Lazetic, Misko ve Zoran Mirkovic ile Hırvatistan'dan Rapaic'i takıma çekti. 2000'li yılların ortasında yavaşlayan furyaya Sırp Mateja Kezman dahil oldu. Ardından 2010'larda Krasic ve Lazar Markovic hayal kırıklıkları yaşandı...

ELJIF ELMAS YENİDEN CANLANDIRDI

Fenerbahçe'de sönen Yugoslav ateşini Makedonya'dan Eljif Elmas yeniden yaktı. Yıldız futbolcunun keşfi, takıma gelişi ve yüklü miktara satışı sonrası Kanarya'da yeniden Balkan kanalı açıldı. Sloven Miha Zajc ve Kosovalı Vedat Muriqi ile taçlanan süreç, Makedon Alioski ile yine sekteye uğrasa da 2023-2024 sezonu âdeta, "Yugobahçe" anılarına dönüş oldu...

İNANILMAZ BİR ETKİ YARATIYORLAR

Sloven Zajc takımda kalırken, Boşnak forvet Edin Dzeko, Sırp Dusan Tadic, Hırvat kaleci Livakovic ve son olarak da Bosnalı Rade Krunic kadroya dahil oldu. Şimdi bu yıldızlar takım üzerinde muhteşem bir etki yaratmaya devam ediyor. Öyle ki takıma verdikleri gol, asist katkısı ile görev aldıkları maçlar/dakikalara bakmak bile yeterli oluyor.

İŞTE YUGOSLAV KÖKENLİ YILDIZLARIN BU SEZONKİ KATKILARI...

Edin Dzeko: Maç 27, Gol 20, Asist 7, Dakika 2029

Dusan Tadic: Maç 34, Gol 11, Asist 9, Dakika 2616

Miha Zajc: Maç 12, Gol 2, Dakika 748

Rade Krunic: Maç 3, Asist 1, Dakika 183

Dominik Livakovic: Maç 22, Yediği gol 25, Gol yemediği maç 9, Dakika 1980