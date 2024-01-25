Feyyaz Uçar ne yaptıysa da ikna edemedi. Fenerbahçe Beşiktaş'ın yıldızını transfer ediyor

Kaynak: Mynet
Feyyaz Uçar ne yaptıysa da ikna edemedi. Fenerbahçe Beşiktaş'ın yıldızını transfer ediyor
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan Beşiktaş ile anlaşamaması sonrası Fenerbahçe'nin teklifine evet dedi.

Cenk Tosun ve Salih Uçan ile sözleşmelerini uzatmak için görüşmelerde bulunan Beşiktaş her iki oyuncuyu da ikna edemedi. Siyah-beyazlıların yaptığı teklifi beğenmeyen yıldız futbolcular takımdan ayrılmayı düşünürken sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Süper Lig’de lider durumunda bulunan Fenerbahçe eski oyuncusu Salih Uçan ile temasa geçti. Sarı-lacivertliler yıldız futbolcuya istediği maaşı vermeye hazır olduklarını belirtti.

Önceliği Beşiktaş’ta kalmak olan Salih Uçan ise siyah-beyazlılarla bir türlü anlaşamaması sonrası Fenerbahçe’nin teklifine olumlu yanıt verdi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli orta sahanın Haziran ayında Fenerbahçe’ye gitmesi bekleniyor.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Salih Uçan ve Cenk Tosun ile görüşmelerin devam ettiğini söylemişti

İlgili Haberler
Beşiktaşlı Muleka'ya 'Süper' talip
Kiliseye gitmeyen Elvir Baliç başına gelenleri açıkladı
Süper Lig'de VAR kayıtları maç akşamı açıklanacak. TFF'nin 3 yeni projesi ortaya çıktı
Süper Lig'de 23. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 23. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'in ünlü futbolcusuna ceza şoku. Polisler yolun ortasında durdurdu
Trabzonspor'da bir ayrılık daha
Trabzonspor'da bir ayrılık daha
Arda'nın takımı dünya zirvesine çıktı
Arda'nın takımı dünya zirvesine çıktı
Ghezzal'ın yeni durağı belli oldu
Ghezzal'ın yeni durağı belli oldu
Son Haberler
Son dakika... Emekşiye yüzde 49.25 zam meclisten geçti Ekonomi
Son dakika... Emekşiye yüzde 49.25 zam meclisten geçti
Samsunspor'u Kayseri'de durduramadı. VAR kararları maça damga vurdu. Eren Bozdaş yazdı Spor
Samsunspor'u Kayseri'de durduramadı. VAR kararları maça damga vurdu. Eren Bozdaş yazdı
MTV'den yakınan araç sahipleri bunu duyunca yıkılacak Yüzde 95 zamlı ödeyeceksiniz Ekonomi
MTV'den yakınan araç sahipleri bunu duyunca yıkılacak Yüzde 95 zamlı ödeyeceksiniz
Galatasaray'ın İstanbulspor maçı ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar Spor
Galatasaray'ın İstanbulspor maçı ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
Son dakika... Maçlar TRT'den yayınlanacak Spor
Son dakika... Maçlar TRT'den yayınlanacak
Yurtta kalan onlarca öğrenci zehirlendi. Yine KYK yine skandal Gündem
Yurtta kalan onlarca öğrenci zehirlendi. Yine KYK yine skandal
Aktif fayları inceleyen deprem araştırma merkezi tanıtıldı Ekonomi
Aktif fayları inceleyen deprem araştırma merkezi tanıtıldı