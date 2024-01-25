Feyyaz Uçar ne yaptıysa da ikna edemedi. Fenerbahçe Beşiktaş'ın yıldızını transfer ediyor

Cenk Tosun ve Salih Uçan ile sözleşmelerini uzatmak için görüşmelerde bulunan Beşiktaş her iki oyuncuyu da ikna edemedi. Siyah-beyazlıların yaptığı teklifi beğenmeyen yıldız futbolcular takımdan ayrılmayı düşünürken sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Süper Lig’de lider durumunda bulunan Fenerbahçe eski oyuncusu Salih Uçan ile temasa geçti. Sarı-lacivertliler yıldız futbolcuya istediği maaşı vermeye hazır olduklarını belirtti.

Önceliği Beşiktaş’ta kalmak olan Salih Uçan ise siyah-beyazlılarla bir türlü anlaşamaması sonrası Fenerbahçe’nin teklifine olumlu yanıt verdi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli orta sahanın Haziran ayında Fenerbahçe’ye gitmesi bekleniyor.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Salih Uçan ve Cenk Tosun ile görüşmelerin devam ettiğini söylemişti