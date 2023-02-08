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Tekirdağ'da otluk alanda yangın

Tekirdağ'da şüpheli bir şahıs tarafından, iki farklı noktada otluk alanda yangın çıkarıldı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 17:44
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Şüpheli yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Tekirdağ'da otluk alanda yangın
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İHA'nın haberine göre, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iki noktada çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangının şüpheli bir şahıs tarafından çıkarıldığı öne sürüldü.

Yangın, saat 15.50 sıralarında Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki otluk alanda meydana geldi.

İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.Ç. adlı şahıs tarafından iki farklı noktada otluk alanlar tutuşturuldu. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iki farklı noktadaki yangın söndürülürken, şüphelinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Olay sonucu can ve mal kaybı yaşanmazken, yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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