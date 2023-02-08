İskenderun Limanı iki gündür yanıyor kimse müdahale etmiyor. Erdoğan 'herkes görevinin başında' dedi ama...

İskenderun Limanı'nda çıkan yangın kendi haline bırakıldı. Konteynerlerin deprem nedeniyle devrilmesinden sonra başlayan yangın tam 35 saattir sürüyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AFAD'ın merkezinde yaptığı açıklamada "Herkes görevinin başında"dedi. Ancak görünen o ki tek bir itfaiye aracıyla dev yangın söndürülmeye çalışılıyor
Hal böyle olunca da yangın söndürülmek yerine büyüyor. Ve de zaten öyle oldu. Her geçen dakika yangın genişlerken, dumanlar şehrin üzerini kaplıyor
Yangın bu gidişle bütün konteynırlar kendi kendine yandıktan sonra sönecek. Alevleri gören vatandaşlar orman yangınlarını söndürmede kullanılan uçakların bu yangın söndürmede niye kullanılmadığını soruyor
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