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  • İskenderun Limanı iki gündür yanıyor kimse müdahale etmiyor. Erdoğan 'herkes görevinin başında' dedi ama...

İskenderun Limanı iki gündür yanıyor kimse müdahale etmiyor. Erdoğan 'herkes görevinin başında' dedi ama...

İskenderun Limanı'nda depremde devrilen konteynerlerde çıkan yangın 35 saattir devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "herkes görevinin başında" derken İskenderun Limanı'ndaki yangın kaderine terk edilmiş durumda. Orman yangınlarında kullanılan uçaklar niye bu yangında kullanılmıyor

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 17:53
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İskenderun Limanı iki gündür yanıyor müdahale yok

İskenderun Limanı iki gündür yanıyor kimse müdahale etmiyor. Erdoğan 'herkes görevinin başında' dedi ama...
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İskenderun Limanı'nda çıkan yangın kendi haline bırakıldı. Konteynerlerin deprem nedeniyle devrilmesinden sonra başlayan yangın tam 35 saattir sürüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AFAD'ın merkezinde yaptığı açıklamada "Herkes görevinin başında"dedi. Ancak görünen o ki tek bir itfaiye aracıyla dev yangın söndürülmeye çalışılıyor

Hal böyle olunca da yangın söndürülmek yerine büyüyor. Ve de zaten öyle oldu. Her geçen dakika yangın genişlerken, dumanlar şehrin üzerini kaplıyor

Yangın bu gidişle bütün konteynırlar kendi kendine yandıktan sonra sönecek. Alevleri gören vatandaşlar orman yangınlarını söndürmede kullanılan uçakların bu yangın söndürmede niye kullanılmadığını soruyor 

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derennnnn
8.02.2023 09:02
ilşk gün depremden saatler sonra sade 5-10 konteyner yanıyordu bi kanalın canlı yayınında. denizin dibi ya su atacak bi gemi yangına karşı bi önlem hiç mi birşey yok du o limanda..  
 
Hasan Balcı
7.02.2023 19:58
Doğayı özellikle havayı kirletmek için müdahale edilmiyor.Dünyanın içine çoktan mıçıldı demenin görseli.  
 
Hasan Balcı
7.02.2023 19:58
Doğayı özellikle havayı kirletmek için müdahale edilmiyor.Dünyanın içine çoktan mıçıldı demenin görseli.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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