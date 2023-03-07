Hemen doktora koşun. Sürekli deprem oluyor gibi hissediyorsanız dikkat

DHA’nın haberine göre; Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kayhan Öztürk, deprem sonrası artan baş dönmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Depremden sonra yaşanan en büyük sorunlardan biri de sürekli deprem oluyormuş gibi hissetmek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kayhan Öztürk, “Artçı depremler de bu deneyimi beyine devamlı hatırlatır. Uygun koşullarda uyumama, gece çok uyanma, stres bozuklukları da baş dönmesinin oluşmasını ve şiddetini değiştirebilir” sözlerini kullandı.

“ŞİKÂYETLERDEN TAMAMEN KURTULMAK MÜMKÜN”

Tanı ve tedavi yöntemlerine ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Öztürk şunları belirtti:

“Tedavisinde muayeneye göre etkilenen yarım daire kanalı tespit edilerek uygun olan manevra tekniği seçilir ve uygulanır. Önceki depremlerden elde edilen verilere göre bu hastaların daha çok manevra ihtiyacı vardır ve iyileşmeleri daha uzun sürmektedir. Tanısı çok basit bir manevrayla (başa yapılan birtakım hareketler) konur ve tedavisinde yine çok basit manevralarla yapılır (manevralar iç kulakta hasta olan yarım daire kanalına göre değişir). Bu manevralara ilaveten, birtakım ilaçlarla hasta şikayetlerinden tamamen kurtulabilir”

Deprem sonrası baş dönmesi sendromu olarak da isimlendirilen bu bozukluğun normalleşme sürecini uzattığını belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kayhan Öztürk, “Sürekli olarak deprem oluyormuş hissine sahipseniz mutlaka kulak burun boğaz uzmanına başvurmalısınız” dedi.

DEPREM ENDİŞESİ PEK ÇOK HASTALIĞA SEBEP OLABİLİYOR

Depremler sonrası yaşanan stres ve endişe hislerinin birçok sağlık sorununa sebep olabileceğini belirten Öztürk, “Vatandaşlar sürekli olarak deprem oluyormuş gibi hissettiklerini belirtiyor. Bu durumun en büyük nedenleri arasında vertigo hastalığı bulunuyor. Tıpta baş dönmesinin genel adı vertigodur. Vertigo etraftaki cisimler dönüyor olması, boşlukta kendini güvensizlik hissi, yerin ayağın altından kayıyormuş gibi olması hissi, bütün cisimler hareket ediyor, etrafında dönüyor hissi, deprem oluyor gibi hissetmek olarak tarif edilir” açıklamasında bulundu.