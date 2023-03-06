Yağmur Atacan gazeteci Fulya Öztürk'ü paylaştı

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan büyük yıkıma sebep olan depremlerden sonra aracına atlayarak ilk bir hafta ulaşılması zor köylere yardım ulaştırmıştı.

Yaptıklarıyla takdir toplayan Atacan depremin ilk gününden beri afet bölgelerinde olan ve zaman zaman da eleştirilen Fulya Öztürk'ü paylaştı.

"Bu kadın takdiri hak ediyor" diyen eski oyuncu paylaşımına şu notu düştü:"Buna tüm Türkiye hemfikir, ama biraz dinlenmeyi de hak ediyor. Orada kamera arkasında da, durmadan çalışıyorsun; tüm depremzedeler şahit; herkes senden razı, bi' dur, bi' nefes al."