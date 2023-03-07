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  • Depremde yoğun bakımda yatan 1'i bebek 14 hasta ölüme terk edildi. Ekipler kan donduran manzara ile karşılaştı

Depremde yoğun bakımda yatan 1'i bebek 14 hasta ölüme terk edildi. Ekipler kan donduran manzara ile karşılaştı

Hatay’ın Antakya ilinde bulunan özel bir hastanede 1'i bebek 14 hastanın ölüme terk edildiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 09:16
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Hatay'daki depremde hastanedeki 1'i bebek 14 hasta ölüme terk edildi

Depremde yoğun bakımda yatan 1'i bebek 14 hasta ölüme terk edildi. Ekipler kan donduran manzara ile karşılaştı
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Hatay Antakya’daki özel bir hastanein yoğun bakımında biri bebek 14 hastanın ölüme terk edildiği ve kurtarma ekibinin tesadüfen girdikleri hastanedeki 5 kişiyi kurtardığı iddia edildi. 

Deprem hastaneler ağır hasar aldı. Hasar alan hastanelerden biri de Antakya’ da bulunan özel bir hastaneydi.

Bölgeye sevk edilen Zonguldak UMKE ekibi tesadüfen hasar gören binaya girdi ve kan donduran manzara ile karşılaştı.

Binanın üst katlarına çıkan UMKE ekibi burada her odaya tek tek girerek yaralı aradı. Deprem sonrası acil olarak boşaltılan ve çökmek üzere olan hastanenin yoğun bakım ünitesine giren UMKE ekibi burada sağ oldukları tespit edilen 5 hastaya acil müdahalede bulundu.

Yaşam destek ünitesine bağlıyken deprem dolayısıyla kesilen elektrikler sebebiyle 1'i bebek 10 hastanın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayı sosyal medya hesabından duyuran ve paylaşan Serkan Ayten isimli vatandaş, “Hastanede yaşlıları ölüme terk etmişler Bu hastanede hiçmi insan çalışmıyordu. Özel Defne hastanesi Antakya Hatay deprem 3. Günü“ dedi.

Ayten devamında şu paylaşımları yaptı:

Merhabalar sizlere Hatay ili Antakya bölgesinde bulunan özel…. hastanesi 4.katta bulunan yaşlı yogun bakım ünitesinde unutulan ve depremden 3 gun sonra tarafımızdan bulunan hastaların video kayıtlarını gönderiyorum. Unutulan hastaların 1 bebek 8 yetişkin hastası ölü halde.

5 yaşlı (3 bayan 2 bay) hastayı yoğun bakım ünitesinde yaşarken bulduk bu vicdansızlığın hesabını hastane yönetimi ve orada yaşlıları unutan doktorundan hasta bakıcısına vermesi gerekiyor. Bu sebeple korkusuz medya gücüne olan inancımızdan dolayı videoyu sizinle paylaşmak istiyorum.

Bu hastaları ölüme terk edenler bunun bedelini ödemeliler.

 

DEPREM SONRASI JENERATÖR ÇALIŞMADI. HASTANEDEKİ YEDİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan depremin vurduğu Kahramanmaraş’taki Sular Akademisi Hastanesi ile ilgili olarak çarpıcı bir iddia incelemeye alındı. Depremde yıkılmayan hastane binasında jeneratörün devreye girmemesi nedeniyle tedavi altındaki yedi bebeğin yaşamını kaybettiği öne sürüldü. İddiayla ilgili olarak savcılık soruşturma başlattı.

 

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