Kahramanmaraş’ta AFAD’ın çadır kentini su bastı. Depremzedeler geceyi sokakta geçirdi

Türkiye’yi yasa boğan depremlerde birçok vatandaş evsiz kaldı. Çadır kentlere yerleşene vatandaşlar bu kez diğer zorluklarla mücadele ediyor.

Deprem bölgesinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Çadır kentlerde yaşayan depremzedeler ise AFAD'a ait çadırlara su basması nedeniyle geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldı.

Çadırlarda yaşayan depremzedeler, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmura çadırlarında ve yemek sırasında yakalandı.

Meteoroloji'nin "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor" uyarısı yaptığı bölgede çadırları suyla dolan depremzedelerin tüm eşyaları ıslandı.

Hava şartlarından dolayı zor anlar yaşayan depremzedeler AFAD'a ait çadırlara su basması nedeniyle yeniden barınma sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Birgün’de yer alan habere göre, Sütçü İmam Üniversitesi'ndeki çadırkentte zemini kaplayan su AFAD çadırlarına sızdı. Yataklar, halılar ıslandı. Çok sayıda depremzede geceyi dışarıda geçirdi.

DURUM HATAY’DA DA AYNI

Geçtiğimiz günlerde İskenderun'da depremde evleri yıkılan ve hasar görenlerin kaldıkları çadırlardan bazıları rüzgarda yıkılmış, devrilen çadırlardaki eşyalar da sağa sola savrulmuştu.

Dün gece de Hatay'da fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, çadır kentte kalan vatandaşlar da hava koşullarından ötürü tedirginlik yaşadı.

Fırtına zaman zaman etkisini artırırken, akşam saatlerinde sağanak yağış nedeniyle çadır kentte depremzedelere tedirginlik oluşturdu.