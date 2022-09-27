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Sürekli zamlanan simidi dörde bölecekler. Yapılan zamlarla beraber 5 TL olmuştu. Çalışmalar başladı

Yapılan son zamlarla 5 liraya dayanan simidin sokak simidi, pastane simidi, dolgulu simit ve hamuru haşlanmış simit olmak üzere 4’e bölünmesi için çalışma başlatıldı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 11:52
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Sürekli zamlanan simidi dörde bölecekler. Yapılan zamlarla beraber 5 TL olmuştu. Çalışmalar başladı

Sürekli zamlanan simidi dörde bölecekler. Yapılan zamlarla beraber 5 TL olmuştu. Çalışmalar başladı
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan simit standardı, tasarı halinde meslek örgütlerine gönderildi.

Simit standart taslağı için Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TSE’nin yanı sıra, Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan da görüş alındı.

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul’un haberine göre; standardın hazırlanmasında, “milli ihtiyaç ve imkanlar ön planda olmak üzere, milletlerarası standartlar ve ekonomik ilişkiler bulunan yabancı ülkelerdeki esasların Türkiye şartları ile bağdaştırılmasına” çalışıldığı belirtildi.

Taslak standarda göre simit; sokak simidi, pastane simidi, dolgulu simit ve hamuru haşlanmış simit olarak dörde ayrılacak. Çeşni olarak simit hamuru üzerine susam tohumu, çöreotu, ay çekirdeği, chia tohumu, tahıl miksi gibi malzemelerin bir veya birkaçının karışımının konulabileceği belirtilen taslakta, simidin iç malzemeleri olarak da peynir, zeytin, sucuk, sosis, salam, çikolata vb. malzemeler sıralandı.

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Adem
27.09.2022 12:10
Sakız içinde bir çalışma yapılmasını öneririm milli savunma Bakanlığı'nın da görüşünü alın ha  
 
Simitçi
27.09.2022 12:07
Eeee artık, o yuvarlak simit bile zamlardan sonra mutluluktan dört köşe oldu....  
 
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