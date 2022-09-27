Sürekli zamlanan simidi dörde bölecekler. Yapılan zamlarla beraber 5 TL olmuştu. Çalışmalar başladı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan simit standardı, tasarı halinde meslek örgütlerine gönderildi.

Simit standart taslağı için Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TSE’nin yanı sıra, Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan da görüş alındı.

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul’un haberine göre; standardın hazırlanmasında, “milli ihtiyaç ve imkanlar ön planda olmak üzere, milletlerarası standartlar ve ekonomik ilişkiler bulunan yabancı ülkelerdeki esasların Türkiye şartları ile bağdaştırılmasına” çalışıldığı belirtildi.

Taslak standarda göre simit; sokak simidi, pastane simidi, dolgulu simit ve hamuru haşlanmış simit olarak dörde ayrılacak. Çeşni olarak simit hamuru üzerine susam tohumu, çöreotu, ay çekirdeği, chia tohumu, tahıl miksi gibi malzemelerin bir veya birkaçının karışımının konulabileceği belirtilen taslakta, simidin iç malzemeleri olarak da peynir, zeytin, sucuk, sosis, salam, çikolata vb. malzemeler sıralandı.