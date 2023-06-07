Süreyya Yalçın iskelete döndü. Güzelliği ile dillere destandı

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Süreyya Yalçın, son yıllarda verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Tatil için ABD'den Bodrum'a gelen Yalçın'ın istediği halde son iki yılda olduğu gibi yine kilo alamadığı görüldü

Süreyya Yalçın iskelete döndü. Güzelliği ile dillere destandı

2016'da Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren Süreyya Yalçın, tatil için Bodrum'a geldi.

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Sürreyya Yalçın, fazla kilolarından kurtulmak için diyet yapması adeta başına iş açtı.

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İki yıl önce aşırı zayıflamasıyla dikkat çeken Süreyya Yalçın'ın görünümü bir hayli şaşırtmıştı.

Bodrum'da havuza girdiği esnada verdiği pozlar, Süreyya Yalçın'ın aşırı zayıf hali yine dikkat çekti.

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Süreyya Yalçın, Anoreksiya mı yakalanıp yakalanmadığı sorusuna “Gayet sağlıklı ve iyiyim. Hiçbir problemim yok” cevabını vermişti.

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Süreyya Yalçın'ın daha da zayıfladığı görüldü. Yalçın'ın çok istediği halde kilo alamamasını fazla dert etmediğini paylaşımlarıyla gözler önüne serdi. Zira, Yalçın oldukça zayıf halini paylaşmaktan geri durmuyor.

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