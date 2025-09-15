Suriye fırsatı mı Krizi mi?

Suriye’de Esad devrildiğinde, ertesi gün bütün gazetelerin ve televizyonların manşetleri neredeyse aynıydı. Tabii bu yayınların çoğu havuz medyasına aitti. Manşet şu: “Suriye’yi biz inşa edeceğiz.”

Hay maşallah! Sana kim dedi Türkiye’yi yeniden inşa edeceğini? Sana kim söyledi bu inşada Türkiye’nin yer alacağını?

Daha ertesi gün borsada çimento hisseleri uçtu, inşaat firmalarının kârları patladı. Müteahhitler ardı ardına açıklama yapıyordu: “Suriye’de yüz binlerce konut yapılacak.” Çimento, demir, fayans... Herkes Suriye’nin Türkiye için “büyük bir fırsat” olacağını konuşuyordu. Siyasiler ise “Esad’ı devirdik, artık masadayız” diye övünüyordu.

Peki sonra ne oldu?

Bir torba çimento bile satamadık

Aradan bir yıl geçti. Türkiye bırakın masada yer almayı, bir torba çimento bile satmayı başaramadı. O yüz binlerce konutu yapacağını söyleyen müteahhitler ortadan kayboldu.

Suriye, Türk ürünlerine ambargo koydu. Tavuk bile almayı yasakladı. Bizim “bol hormonlu tavuklarımızı” kabul etmediğini açıkladı. İhracat hızla düştü, Türk firmaları Suriye’den birer birer çekildi.

Fırsat dedikleri şey bir anda krize dönüştü.

Krizi fırsata çevirmek masalı

AKP ve iktidar çevresinden sürekli şu cümleyi duyuyoruz: “Krizi fırsata çevirmek...”

Ama ortada bir fırsat yok. Çünkü krizler hiç bitmiyor. Rusya ile kriz yaşadık, hâlâ ürün satamıyoruz. Dahası, Rusya şimdi bize hububat ve bakliyat satmanın peşinde. Daha düne kadar domates ve meyve ihraç ettiğimiz ülkeye bugün sebze-meyve ithal eden konuma geldik.

Hangi krizi fırsata çevirdik Allah aşkına?

Sadece Suriye değil...

Sadece Rusya ve Suriye mi? Hayır. İran’da aynı tablo, Almanya’da aynı, Fransa’da aynı. Trump bile Türkiye’ye demir-çelikte ek vergi getirdi. Üstelik buna bile sevindik: “Diğerlerinden daha az getirdi” diye.

Bizde inanılmaz bir “krizi fırsata çevirme felsefesi” var ama işin gerçeği, krizleri sadece büyütüyoruz.

Sonuç

Bugün geldiğimiz noktada, Suriye bir fırsat değil; tam tersine Türkiye için yeni bir kriz başlığı. Ve görünen o ki önümüzde daha çok kriz olacak.

Asıl merak edilen şu: AKP’li müteahhitler ve fırsatçılar bu krizleri nasıl yeniden “fırsata çevirmeye” çalışacak?

Bekleyip göreceğiz.



