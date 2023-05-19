Suriye, Türkiye'deki sığınmacıların dönmelerini istiyoruz dedi. AKP iktidarı göndermeyiz diyor

Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların geleceği tartışılıyor. Seçimlerde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sığınmacıları ülkelerine göndereceğini açıklarken, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ise Suriyelilerin Türkiye'de kalacağını açıkladı. Bu tartışmalar devam ederken Suriye'den de önemli bir açıklama geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;

"SIĞINMACILARIN ANAVATANLARINA DÖNMELERİNİ İSTİYORUZ"

Arap Birliği zirvesine katılmak üzere Suudi Arabistan'a giden Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Al Arabiya televizyonuna özellikle Türkiye'deki seçimlerde önemli bir konu haline gelen Suriyeli sığınmacılar hakkında kritik bir açıklama yaptı.

Yetkililer Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönmelerini istediklerini, ancak bunun bazı şartlara bağlı olduğunu dile getirdi.

Bakanlık yetkilileri konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Mültecilerin anavatanlarına dönmesini istiyoruz ve bu dönüşün şartları var. Suriye'ye yaptırım uygulanması mültecilerin dönüşünü engelliyor. Türkiye'nin Suriye'deki rolü yıkıcı ve Ankara yeni bir yaklaşım benimsemeli."

İLİŞKİLER NORMALLEŞİYOR

Beşar Esad'ın Cidde'de düzenlenen Arap Birliği zirvesine katılımı, Suriye'nin yeniden Arap dünyasına entegre olması ve bölgenin dünyaya yeniden açılması için önemli bir adım olarak görülüyor.

2011'de patlak veren savaş sonrası 12 Kasım 2011'de Arap Birliği Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı. Başta Suudi Arabistan olmak üzere bir çok birlik ülkesi de Suriye yönetimine karşı savaşan silahlı muhalif güçleri desteklemişti.'' ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN 'GÖNDERMEYECEĞİZ' DEDİ

Geçtiğimiz günlerde sığınmacıların geleceğine ilişkin konuşan Erdoğan ise, ''Birilerinin kalkıp ülkemize hicret eden ama Suriye, ama Afganistan, ama Irak, İran fark etmiyor, biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız.

Muhacirlik, ensar nedir bunu anlamayan, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok. Biz sevgili Peygamberimizin muhacirliğini de biliriz, ensar olduğu dönemi de biliriz. Biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz.

"Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmadık ve kovmayacağız.

Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyor. Bizim kapımız açık, onlara ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin eline, kucağına atmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.